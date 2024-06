Pour Chris Paul, Daryl Morey ne sait pas « comment parler aux gens »

Dwyane Wade a lui aussi décidé de lancer son podcast, « The Why ». Et après avoir discuté avec Pat Riley, Lindsey Vonn ou Carmelo Anthony, « Flash » recevait cette fois Chris Paul, un autre de ses proches.

L’occasion d’évoquer pas mal de sujets, et pour le meneur des Warriors de taper un peu sur Daryl Morey.

Chris Paul raconte ainsi son transfert de Houston vers Oklahoma City. Une période un peu folle en NBA suite à l’arrivée de Kawhi Leonard aux Clippers, suivi par Paul George. Russell Westbrook allait lui aussi quitter le Thunder et ça négociait dans les coulisses entre les différentes franchises intéressées par le MVP 2017.

« Je vais à la salle pour m’entraîner et Daryl (Morey, le GM des Rockets à l’époque) m’appelle. Il me dit : ‘J’appelais juste pour savoir si tu étais sûr de ne pas vouloir aller à OKC’. Je lui dis ‘Euh non… Je viens juste de faire venir 15 personnes à Houston’. Il me dit : ‘Okay, c’était juste pour être sûr’. Il rajoute : ‘Je ne t’échangerai jamais quelque part où tu ne veux pas aller, parce que tu as choisi de venir chez nous, depuis les Clippers’. »

Sauf qu’évidemment, Chris Paul a bien été échangé dans la foulée à Oklahoma City, en échange de Russell Westbrook. Ce que l’intéressé a appris par les alertes sur son téléphone, avant le coup de fil de son dirigeant.

« Le téléphone a sonné et c’était Daryl qui m’appelait. Daryl me dit : ‘Hey, tout est allé si vite’. Je réponds : ‘Tout va bien, je veux juste que tu me dises un truc. Tu m’avais dit que tu ne m’échangerais pas, non ?’ Il me dit : ‘Oui, j’ai dit ça mais…’ J’ai coupé : ‘C’est tout ce que j’avais besoin d’entendre’. »

« Si vous connaissez Daryl Morey, vous savez qu’il ne comprend pas les gens. Je vous dis la vérité. Il ne comprend pas comment parler aux gens »

En tant qu’ancien président du syndicat des joueurs, Chris Paul explique qu’il sait très bien comment les discussions se passent lors des échanges entre dirigeants, et que rien ne va aussi vite.

À l’entendre, le principal problème de Daryl Morey n’est pas tellement d’être un « menteur », comme le dira plus tard James Harden, mais plutôt de ne pas savoir parler aux gens, et en particulier aux joueurs.

« Si vous connaissez Daryl Morey, vous savez qu’il ne comprend pas les gens. Je vous dis la vérité. Il ne comprend pas comment parler aux gens » assure le meneur de jeu, qui revient alors sur l’épisode Carmelo Anthony, quand l’ailier avait été écarté par les Rockets après dix matchs, au début de la saison 2018/19.

« Melo était en larmes dans sa chambre, et je voulais être avec lui parce que je sais tout ce qu’il a donné au jeu. Mais durant toute cette période à Houston, moi et Melo, on discutait. Du fait d’être titulaire, de tout ça. Je ne lui ai jamais dit que ça allait se passer de telle ou telle façon. Il m’a dit que Daryl était venu dans sa chambre pour lui parler. Il lui avait dit qu’il lui réserverait un avion pour le ramener à New York. Comment on peut lui dire ça ? Mais on jouait San Antonio le lendemain (les Rockets étaient en plein « road trip ») et il lui a ensuite dit qu’il pouvait prendre l’avion de l’équipe pour rentrer à Houston. Pour rentrer avec nous, après le match. Après lui avoir dit qu’il n’avait plus besoin de ses services. C’est l’un des trucs les plus irrespectueux que j’ai vus de ma vie ».