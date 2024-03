Les Wizards et les Blazers n’ont pas gagné le moindre match en février !

Il s’en est fallu d’un tir… Jordan Poole a eu la balle de match, en fin de 4e quart-temps, pour offrir aux Wizards la victoire face aux Lakers. Un panier qui aurait permis de mettre fin à une série de 12 défaites d’affilée. Mais son shoot s’est transformé en brique, et le duo LeBron-Davis a ensuite fait la différence en prolongation.

Résultat : une 13e défaite de suite pour les Wizards, et surtout aucune victoire en février ! Derniers de la NBA, les coéquipiers de Kyle Kuzma ne sont pas les seuls à ne pas avoir gagné le moindre match ce mois-ci, puisque les Blazers sont dans la même situation !

Certes, les joueurs de Chauncey Billups n’ont disputé que neuf matches en février, mais ils les ont tous perdus. C’est tout simplement la première fois de son histoire que Portland termine un mois sans remporter le moindre match. Depuis le 1er janvier, les partenaires d’Anfernee Simmons n’ont remporté que 6 matches sur 26.

Les Wizards et les Blazers dans l’histoire ?

« Il faut rester soudés », a réagi Jerami Grant à propos de cette série. « Nous avons un bon groupe de gars. Avec de bonnes mentalités. Il faut juste changer d’objectif. Il faut progresser et s’améliorer. Je pense que tout le monde doit avoir cet état d’esprit. Cela ne se traduira pas toujours par des victoires. Mais tant que nous nous améliorons à chaque match, je pense que c’est une victoire pour nous. »

Selon The Athletic, ce n’est que la troisième fois dans l’histoire que plusieurs franchises ne gagnent pas un match le même mois. Mais les deux précédents s’étaient déroulés au mois d’avril, période où la saison régulière s’arrête aux alentours du 10 avril. Période aussi où le « tanking » est légion.

En avril 2015, les Wolves et les Sixers avaient ainsi terminé la saison sur un 0v-8d et 0v-7d. En 2022, il y avait même eu trois équipes sans victoire : Portland (0v-6d), Indiana (0v-5d) et Houston (0v-5d).