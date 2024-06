Les Celtics trop forts pour les Knicks

Jaylen Brown d’un côté, Jalen Brunson de l’autre. C’est ainsi qu’on pourrait résumer le premier quart-temps entre les Knicks et les Celtics. Le premier inscrit 10 points, le second 13 et c’est Boston qui prend les commandes (26-30). Jaylen Brown impose clairement sa puissance dans cette première période. Pour suivre le rythme, Donte DiVincenzo et Bojan Bogdanovic mettent les tirs primés qui font du bien.

Quand les Celtics prennent dix points d’avance, Brunson est là pour répondre et garder New York dans la course à la pause (58-62). Tout se complique au retour des vestiaires pour les Knicks. Certes, le meneur All-Star est encore présent pour répondre à Boston, mais les vagues sont bien plus fortes. Les 3-pts tombent de partout et, avec un 9-0, on arrive à un écart de vingt points. En quelques instants, les hommes de Joe Mazzulla ont fait le break (84-97).

Les troupes de Tom Thibodeau ne lâchent pas évidemment, surtout que le basket des Celtics est moins brillant en dernier acte, et l’adresse à 3-pts a disparu. Mais les hommes en vert compensent avec une présence au rebond offensif (huit prises dans le quart-temps) et peuvent ainsi passer un 10-0 face à des Knicks brouillons. Les Celtics ne tremblent pas donc, et s’imposent logiquement 116-102 pour leur huitième victoire de suite.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Le troisième quart-temps des Celtics. Déjà dominateurs en deuxième quart-temps, Jayson Tatum et sa bande ont totalement fait la différence dans ce troisième acte. Les paniers de loin tombent de partout (9/13) et il n’y a pas de déchet (72% de réussite au shoot et seulement deux ballons perdus). Pour les Knicks, c’était trop.

– Jalen Brunson seul au monde. Surtout que dans ce moment fort de Boston, seul Jalen Brunson a eu une réponse à apporter, avec 13 des 26 points de son équipe dans ce quart-temps. C’est un peu le symbole du match car le meneur de jeu a été bon dans son duel avec Jaylen Brown (34 points pour lui, 30 pour le joueur des celtes) mais, sans Julius Randle par exemple, il a manqué de soutien de poids. Et comme il n’a pas pesé dans les dernières minutes, les espoirs des Knicks sont partis avec lui.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.