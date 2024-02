Une reprise sous tension à Houston

Avec 24 victoires pour 30 défaites, les Rockets attaquent le dernier tiers de la saison à la 12e place de la conférence Ouest. Pour la première fois de la saison, les joueurs d’Ime Udoka sont à six rencontres sous les 50%, et le fossé s’est creusé avec la 10e place, synonyme de « play-in », détenue par les Warriors (27v-26d).

Et ce qui attend Houston pour la reprise est plus que corsé. Peut-être même que la semaine à venir sera décisive pour leur fin de saison puisqu’ils se déplacent à La Nouvelle Orléans, reçoivent les Suns, puis partent à Oklahoma City et enfin à Phoenix pour défier deux fois les coéquipiers de Kevin Durant. Cinq rencontres face à des équipes du Top 6, dont trois face aux Suns !

Un changement dans le cinq de départ ?

« C’est vraiment simple : nous avons montré à plusieurs reprises à quel point nous pouvions être bons, et nous avons montré à quel point la ligne est mince », analyse Fred VanVleet, qui a manqué les six derniers matches. « Ce qui est bien, c’est que cela dépend que de nous. Nous avons un calendrier difficile après la pause, et nous allons voir de quoi nous sommes capables. Le temps presse, et il ne faut pas se relâcher. »

Outre le retour de son meneur, Ime Udoka envisage de modifier son cinq de départ pour casser la spirale de défaites. Mais il faut aussi penser à l’avenir, et ne pas stopper le développement des jeunes talents.

« Pour moi, il s’agit de prendre conscience l’équilibre entre la compétitivité et le développement des jeunes », confirme le coach. « Je pense que c’est l’un des aspects les plus importants : leur montrer ce qu’est le basket qui gagne, mais aussi ne pas leur donner n’importe quoi. Je pense que c’est ce que l’on constate dans tous les domaines. Les gars qui jouent bien joueront, et c’est la plus grande des leçons à retenir. C’est ce que nous avons dit dès le premier jour : la jeunesse n’est pas une excuse pour nos joueurs. Ils doivent être capables de se renouveler d’un match à l’autre. Quand on atteint les 50 matches, on attend une réelle amélioration dans les 30 derniers matches ».

Gagner en constance

Un temps en lice pour le All-Star Game, et candidat sérieux au trophée de Most Improved Player, Alperen Sengun a marqué le pas, mais il est prêt à donner l’exemple pour relancer sa formation.

« On est en difficulté en février… On doit se reprendre. Fred a été absent pendant un moment » rappelle le Turc. « Il va revenir, mais on se doit de faire mieux. Tout le monde doit mieux jouer. Je dois mieux jouer. »

Pour le GM des Rockets, le plus important est de progresser, et il sera temps de faire les comptes en avril.

« Nous avons laissé filer certains matches, et je pense que notre bilan pourrait être différent », estime Rafael Stone. « Les jeunes ont fait des progrès, avec des hauts et des bas. La constance est le plus important, qu’il s’agisse de Jalen, Jabari, Alpi, des gars qui reviennent de blessures, et des trois autres (Cam Whitmore, Amen Thompson et Tari Eason). Nous voulons simplement voir des progrès. Les 30 derniers matches après le All-Star break sont un autre baromètre et une chance de progresser. »