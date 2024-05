Les Kings ne veulent plus laisser de matches en route

Après deux défaites de suite, les Kings ont terminé la première partie de saison sur une bonne note. Une très bonne note même puisque ce succès à Denver a été arraché en back-to-back, malgré un retard de 16 points et après un match peu abouti dans le jeu.

Mike Brown et ses joueurs étaient fiers d’avoir gagné sans la manière, car chaque victoire face à une grosse écurie est bonne à prendre. Peu importe le flacon pourvu qu’on ait la victoire en quelque sorte.

Sauf qu’une telle victoire, avec ce caractère et cette réaction, a surtout fait naître des regrets chez Monte McNair, le GM de la franchise. Ce dernier n’a pas oublié les revers contre Portland, Charlotte et Detroit – trois des pires équipes de la ligue – ces dernières semaines, dont deux à domicile.

« Vu comment est la conférence Ouest, chaque match va devenir très important. D’une certaine manière, réussir ce genre de performance rend les défaites face à des équipes abordables encore plus frustrantes », constate le dirigeant des Kings. « On a battu des grosses équipes dans des situations difficiles. On peut le faire, et ne pas confirmer ensuite, c’est frustrant. On le ressent. Si on peut gagner à Denver, on peut faire beaucoup. »

Sur le même rythme que la saison passée

La conférence Ouest est tellement dense et serrée qu’une victoire de plus ou de moins, cela se traduit par des places en plus ou en moins au classement. La preuve : Sacramento est actuellement huitième et n’a que deux victoires d’avance sur le neuvième, Los Angeles (Lakers), et 1.5 succès de retard sur le cinquième, Phoenix.

Mises bout à bout, ces petites défaites que l’on peut éviter avec un peu de sérieux vont donc compter à la fin de la saison régulière, dans la course au « play-in » et aux playoffs…

« On ne va pas dire qu’il y a du bon et du moins bon, on doit aller plus loin », poursuit Monte McNair. « On en parle avec Mike Brown : que peut-on faire ? Quels sont nos problèmes et comment les corriger ? Notre saison connaît des hauts et des bas et ça met en lumière ce que ce groupe a été capable de faire la saison passée où, je crois, qu’outre les deux premières semaines (ndlr : le premier mois en réalité, et les trois derniers matches), on n’avait pas perdu plus de deux matches de suite. Les gars avaient rebondi. Il faut être à la hauteur chaque soir et il y a certains soirs où on ne l’a pas fait et on a été puni. En fin de saison, ça nous fera du mal. »

Avec un bilan de 31 victoires pour 23 défaites, les Kings sont sur les mêmes bases que la saison passée puisqu’ils affichaient un 32 victoires pour 25 défaites au moment de la coupure du All-Star Game, en février 2023.

« On a encore une chance, jusqu’à la fin, de se mettre en bonne position pour avril et mai. Ce n’est pas trop tard mais ces défaites ont fait mal et on ne peut pas se permettre d’en vivre encore », conclut Monte McNair.