À l’approche de la « trade deadline », Marcus Morris se prépare à toutes les possibilités

Marcus Morris n’est pas dépité, mais simplement lucide sur le monde de la NBA et son « business ». Dans sa 13e année en NBA, le frère jumeau de Markieff a déjà été échangé à cinq reprises et voit donc arriver une nouvelle « trade deadline », conscient qu’il pourrait encore devoir faire ses valises.

Même si tout se passe bien pour lui à Philadelphie, d’où il est originaire, et que son apport dans le dispositif de Nick Nurse est plutôt intéressant, à l’image de sa précédente sortie à Denver samedi (17 points), le fait qu’il arrive dans la dernière année de son contrat (à 17.1 millions de dollars sur 2023/24) fait de lui une parfaite monnaie d’échange. Face à cette possibilité, le joueur essaie simplement de garder la tête froide.

« Je joue juste au basket. Tout ça fait partie du business, je le comprends. Je suis là depuis longtemps, donc si j’attaque cette situation et que je m’apitoie sur mon sort ou que je me dis que ça ne devrait jamais arriver ou quoi que ce soit, c’est que je suis naïf », a-t-il déclaré. « Le fait d’être en NBA depuis 13 ans vous prépare à ce genre de choses. J’ai fait partie de sept équipes différentes. J’ai été échangé plusieurs fois. Je serais naïf d’agir comme si j’étais surpris d’être échangé ou d’autres choses ».

Comme le dit l’expression à la mode, Marcus Morris se concentre sur ce qu’il peut contrôler, son basket et sa condition physique en l’occurrence, afin de rester performant pour la suite de la saison, à Philadelphie ou ailleurs.

« Pour être honnête avec vous, je suis simplement un pro. Donc je reste dans ma routine habituelle, pour garder mon corps en forme, parce que peu importe où je vais, je pourrais toujours une équipe à gagner, même si je dois aller ailleurs », a-t-il ajouté.

Rester pro et prêt

Ironie de l’histoire, c’est Daryl Morey, l’actuel président des opérations basket des Sixers, qui l’avait tradé en cours de saison pour la première fois de sa carrière. C’était en février 2013, lors de sa deuxième saison NBA aux Rockets, et Marcus Morris s’en souvient comme si c’était hier, alors qu’il avait appris la nouvelle au cours de l’échauffement précédent un match contre Brooklyn !

« Je suis en train de m’échauffer, je fais mes petites trucs, et je me sens bien. Ils venaient de trader Patrick Patterson, donc je me disais que j’allais peut-être passer titulaire, vous voyez ? On m’appelle dans le bureau, comme pour me dire que j’allais débuter. Et il m’a dit, ‘Non, on va te trader’. Je me suis dit : ‘Mince, vous m’avez juste drafté la saison dernière’. Je jouais vraiment bien, mais ils m’avaient quand même tradé ».

Depuis cet épisode, Marcus Morris a retenu la leçon, et a essayé de se renseigner davantage sur le sort qui pouvait lui être réservé. Pour l’instant, il est encore difficile de décrypter les intentions du « front office » des Sixers.

« Je vais demander pour voir si quelque chose se présente pour moi. Et si c’est le cas, alors c’est comme ça, quelle que soit l’équipe où j’irai, je continuerai à être un professionnel. Je ne suis sûr de rien à 100%. C’est ma ville natale. J’aime être ici. Je n’ai pas de certitudes, mais je suis préparé pour ça », a-t-il conclu.

Marcus Morris Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2011-12 HOU 17 7 29.6 11.8 75.0 0.3 0.7 0.9 0.2 0.7 0.1 0.2 0.1 2.4 2012-13 * All Teams 77 20 42.2 36.9 56.4 1.0 2.6 3.6 0.8 2.1 0.6 1.0 0.3 7.7 2012-13 * HOU 54 21 42.8 38.1 65.3 1.2 2.9 4.1 0.9 2.2 0.5 1.0 0.3 8.6 2012-13 * PHX 23 16 40.5 30.8 40.5 0.7 1.8 2.5 0.7 1.7 0.8 1.0 0.2 5.7 2013-14 PHX 82 22 44.2 38.1 76.1 1.0 2.9 3.9 1.1 1.9 0.9 1.2 0.2 9.7 2014-15 PHX 81 25 43.4 35.8 62.8 0.9 3.9 4.8 1.6 2.3 0.8 0.9 0.2 10.4 2015-16 DET 80 36 43.4 36.2 74.9 1.1 3.9 5.1 2.5 2.1 0.8 1.8 0.3 14.1 2016-17 DET 79 33 41.8 33.1 78.4 1.0 3.7 4.7 2.0 2.1 0.7 1.1 0.3 14.0 2017-18 BOS 54 27 42.9 36.8 80.5 0.8 4.6 5.4 1.3 1.9 0.7 1.2 0.2 13.6 2018-19 BOS 75 28 44.7 37.5 84.4 1.0 5.1 6.1 1.5 2.4 0.6 1.2 0.3 14.0 2019-20 * All Teams 62 31 43.8 40.8 82.3 1.0 4.1 5.0 1.4 2.9 0.8 1.6 0.5 16.7 2019-20 * NYK 43 32 44.2 43.9 82.3 1.1 4.3 5.4 1.4 3.0 0.8 1.7 0.4 19.6 2019-20 * LAC 19 29 42.5 31.0 81.8 0.6 3.5 4.1 1.4 2.7 0.7 1.3 0.7 10.1 2020-21 LAC 57 26 47.3 47.3 82.0 0.6 3.5 4.1 1.0 2.1 0.6 1.0 0.3 13.4 2021-22 LAC 54 29 43.4 36.7 87.2 0.5 3.9 4.4 2.1 2.1 0.5 1.3 0.3 15.4 2022-23 LAC 65 28 42.6 36.4 78.2 0.5 3.5 4.0 1.8 2.1 0.7 0.9 0.3 11.2 2023-24 * All Teams 49 17 43.9 40.3 81.8 0.5 2.3 2.7 0.7 1.5 0.3 0.6 0.3 6.5 2023-24 * PHL 37 17 43.9 40.0 86.1 0.5 2.5 3.0 0.7 1.7 0.4 0.5 0.3 6.7 2023-24 * CLE 12 15 44.1 41.4 62.5 0.4 1.7 2.1 0.8 1.1 0.2 0.9 0.2 5.8 Total 832 27 43.5 37.7 77.4 0.8 3.6 4.4 1.5 2.1 0.7 1.1 0.3 12.0

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.