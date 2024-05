Coup de froid sur le Heat

Après avoir livré une première partie de saison de bonne facture, le Heat marque le pas depuis la mi-janvier. Comme la saison dernière, il a fallu gérer de nombreuses blessures mais la franchise floridienne avait plutôt bien tenu jusque-là, jusqu’à un revers imprévu à Toronto, une défaite à la maison d’un point face à Atlanta, un naufrage offensif à Orlando et une autre défaite qui a fait tache à domicile face à Memphis.

La réception de Boston la nuit dernière n’arrivait pas au meilleur moment, et les Celtics se sont fait un plaisir de les pulvériser en venant s’imposer 143 à 110, leur infligeant une cinquième défaite consécutive. Une telle série n’était plus arrivée à Miami depuis mars 2021 !

La situation commence à être alarmante, notamment au regard du niveau affiché en défense.

« Il y a eu de mauvais switchs, l’aide défensive a été mauvaise, ainsi que nos contestations et notre défense individuelle. Tout a été mauvais », a souligné Jimmy Butler. « Peu importait si on switchait ou pas, on n’arrivait pas à les repousser. On n’arrivait pas à les faire manquer leurs tirs. Donc quelle que soit la couverture défensive qu’on voulait mettre en place, on n’a pas fait ce qu’il fallait individuellement ».

La défense prend l’eau, l’attaque à l’arrêt

Le problème, c’est que l’attaque est également en difficulté. Sur le mois de janvier, Miami affiche la 28e attaque de la ligue ! Par dessus le marché, Miami a eu à gérer l’arrivée de Terry Rozier et le départ de Kyle Lowry. Sur le papier, l’ajustement est plutôt bon pour le Heat. C’est juste que ça demande du temps pour que tout le monde donne sa pleine mesure.

« On peut clairement voir les aspects positifs avec Terry », a par ailleurs souligné Erik Spoelstra. « Il nous apporte de l’élan, de la vitesse, de la rapidité, avec cette capacité à entrer dans la peinture. Je pense que ça va continuer à prendre une fois qu’il aura compris à quel point tout ça est important pour notre attaque et que nous voulons qu’il soit lui-même et qu’il soit agressif ».

Désormais repoussé hors du Top 6 à l’Est, le Heat a payé cette période de tergiversation au prix fort et va encore enchaîner trois gros rendez-vous, à New York samedi soir puis à domicile face à Phoenix et Sacramento.

Pour Jimmy Butler, le retour en forme du Heat passera aussi par l’état d’esprit, et la nécessité de retrouver de l’enthousiasme sur le terrain.

« Avant qu’on pense même à nouveau à gagner, j’ai juste le sentiment que tout le monde doit recommencer à prendre du plaisir. Certes, ce n’est jamais marrant de perdre. C’est toujours mieux de gagner. Mais si on ne joue pas avec beaucoup d’énergie, avec le sourire, ça ne fera qu’empirer », a-t-il poursuivi.