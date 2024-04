Ime Udoka assure que les joueurs des Celtics savaient ce qui a mené à son éviction

Drôle de retour d’Ime Udoka à Boston. Même s’il n’a finalement passé qu’une seule saison comme « head coach » des Celtics, avec une défaite en Finals au bout, l’entraîneur de Houston a surtout rappelé les liens formés dans le Massachusetts au moment de revenir, expliquant que son principal regret est « de ne pas avoir fini le travail ».

Sur le terrain, ses Rockets ont été balayés par des Celtics largement au-dessus, et les circonstances qui entourent le départ d’Ime Udoka ne sont toujours pas claires. Et l’intéressé entretient le flou.

Après la suspension du coach, suite à une enquête interne ayant conclu qu’Ime Udoka avait enfreint le règlement interne en entretenant une relation extraconjugale avec une membre de son staff, les joueurs de Boston s’étaient notamment plaints de découvrir la situation par la presse, la franchise les tenant à l’écart de l’enquête.

« Je dirais qu’ils vous ont menti. Ils savaient. Certains d’entre eux savaient et je pouvais évidemment leur parler, mais ils ne voulaient pas partager des choses publiquement »

Faux, a répondu Ime Udoka, un sourire en coin, lors de son retour à Boston…

« Je dirais qu’ils vous ont menti », a ainsi expliqué Ime Udoka au sujet de ses anciens joueurs. « Ils savaient. Certains d’entre eux savaient et je pouvais évidemment leur parler, mais ils ne voulaient pas partager des choses publiquement. Donc, ceux qui avaient besoin de savoir, savaient ».

Placés en porte-à-faux, Jayson Tatum et Jaylen Brown ont donc dû répondre à des questions sur le sujet, le premier éludant en expliquant simplement être heureux de voir Ime Udoka rebondir ailleurs, le second confirmant que les joueurs savaient globalement ce qu’il se tramait, même si toute la séquence avait été « bizarre ».

« Nous savions ce qu’il se passait, mais il y a eu un moment où nous avons entendu des choses, comme quoi il y avait plus que ça ou quelque chose d’autre, et il s’est avéré qu’il n’y avait rien que nous ne sachions déjà. Mais il s’agit d’une situation très particulière. Dans l’ensemble, je suis juste heureux de le voir rebondir, de le voir entraîner le long de la ligne de touche, là où il doit être, et je suis heureux que cela ait fini par fonctionner pour les deux parties » a ainsi conclu l’arrière/ailier.