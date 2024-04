Cade Cunningham va rester à l’infirmerie

Les Pistons et leurs fans ont retenu leur souffle dimanche lorsque Cade Cunningham a mordu la poussière à Denver. Blessé au genou gauche, le leader de la formation de Monty Williams avait rapidement rejoint le vestiaire dès le deuxième quart-temps, avant d’être déclaré forfait pour le reste du match.

Mardi, The Athletic a donné des nouvelles du joueur, et son absence est difficile à déterminer. Ce qu’on sait, c’est qu’il souffre d’une inflammation, et son genou sera examiné à nouveau dans 7 à 10 jours. Cunningham va rester aux soins en attendant ces nouveaux examens. Il manquera donc les rencontres face aux Kings, aux Spurs, aux Rockets, et sans doute contre les Wizards et les Wolves.

Une chance pour Killian Hayes ?

« C’est plus qu’évident, il est essentiel pour nous. C’est un joueur de référence. Lorsqu’un joueur comme lui ne peut pas jouer, ça se répercute sur tous les autres joueurs », avait rappelé Monty Williams, coach de la pire équipe de la NBA. « Vous avez d’autres gars qui montent dans la hiérarchie et qui doivent tenir le ballon, créer, ce genre de choses, mais il est clair que Cade est important pour notre franchise ».

Lundi soir, Shams Charania avait révélé que la franchise pouvait pousser un gros ouf de soulagement puisque son meneur ne serait pas concerné par une blessure qui nécessiterait une longue absence. Si on reste sur quatre à cinq matches d’absence, ce serait une bonne nouvelle pour les Pistons mais aussi pour Cade Cunningham qui avait vu sa saison dernière se terminer prématurément à cause d’une fracture de fatigue au tibia.

Cade Cunningham Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2021-22 DET 64 33 41.6 31.4 84.5 0.9 4.6 5.5 5.6 3.1 1.2 3.7 0.7 17.4 2022-23 DET 12 33 41.5 27.9 83.7 1.0 5.2 6.2 6.0 2.8 0.8 3.3 0.6 19.9 2023-24 DET 62 34 44.9 35.5 86.9 0.5 3.8 4.3 7.5 2.5 0.9 3.4 0.4 22.7 Total 138 33 43.2 32.9 85.8 0.8 4.3 5.0 6.5 2.8 1.0 3.5 0.5 20.0

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.