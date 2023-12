Kevin Love a appris à redevenir remplaçant

Du début de la saison 2010/11 à la fin de celle de 2020/21, Kevin Love a commencé tous ses matches, soit 597, dans le cinq majeur (sauf un). Le champion NBA 2016 avec les Cavaliers était alors un All-Star, un titulaire indiscutable.

Puis, lors de sa dernière saison à Cleveland, et maintenant à Miami, il est revenu sur le banc en début de rencontre, comme dans ses deux premières années à Minnesota. Avec l’âge, l’habitude et les blessures, il a dû s’adapter à ce costume, qu’il n’avait pas porté pendant dix ans.

« Bien sûr », assure-t-il pour le Sun Sentinel. « Car, en dehors des Jeux olympiques 2012 et ma deuxième saison, je n’étais pas sorti du banc depuis un long moment. Je dois me préparer, m’échauffer, suivre les consignes. Il a fallu que je m’adapte car c’était différent. »

En terminant deuxième des votes derrière son futur coéquipier Tyler Herro pour le trophée de meilleur sixième homme en 2022, Kevin Love a réussi sa transition. Et à Miami, il lui arrive de partager des minutes avec Jimmy Butler ou Bam Adebayo. « J’ai la chance de jouer avec ces gars-là », se réjouit-il.

Mais il sait qu’il est avant tout un remplaçant avec notamment Jaime Jaquez Jr. et Duncan Robinson et que ce rôle est essentiel. « L’identité d’une second-unit est énorme et j’ai vraiment commencé à l’adopter quand je suis devenu sixième homme à Cleveland. Ça a très bien fonctionné. »

Un modèle à suivre pour Chris Paul

Surtout parce que l’ancien des Wolves y trouve une certaine liberté. « On joue libéré. Je suis dans le périmètre, en bas, j’ai le ballon à différents endroits. Je peux jouer assez librement. Pour moi, il s’agit de shooter mais, au niveau de l’efficacité, je pense pouvoir l’être chaque soir, même si je ne marque pas. »

L’intérieur est donc totalement à l’aise avec ce rôle. Peut-être a-t-il glissé quelques conseils à Chris Paul, jeudi soir lors de l’affrontement entre Miami et Golden State, puisque le meneur de jeu des Warriors est pour la première fois (1 214 matches dans le cinq majeur d’affilée !) de sa longue carrière remplaçant cette saison.

« Je pense qu’il y a des ajustements différents, des complexités pour Chris Paul, avec le fait d’avoir le ballon dans les mains », analyse Kevin Love. « De mon côté, il fallait trouver des manières d’être impliqué des deux côtés du terrain. Lui, c’est sa première fois, donc ce n’est pas la même chose. Moi, j’ai connu ça pendant deux ans, avec l’équipe olympique et encore ces deux dernières années. Mais c’est clair qu’il y a eu une période d’ajustement. J’ai appris à m’adapter. »

Kevin Love Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2008-09 MIN 81 25 45.9 10.5 78.9 3.4 5.7 9.1 1.0 2.5 0.4 1.5 0.6 11.1 2009-10 MIN 60 29 45.0 33.0 81.5 3.8 7.2 11.0 2.3 2.3 0.7 2.0 0.4 14.0 2010-11 MIN 73 36 47.0 41.7 85.0 4.5 10.7 15.2 2.5 2.0 0.6 2.1 0.4 20.2 2011-12 MIN 55 39 44.8 37.2 82.4 4.1 9.2 13.4 2.0 2.8 0.9 2.3 0.5 26.0 2012-13 MIN 18 34 35.2 21.7 70.4 3.6 10.4 14.0 2.3 1.9 0.7 2.2 0.5 18.3 2013-14 MIN 77 36 45.7 37.6 82.1 2.9 9.6 12.5 4.4 1.8 0.8 2.6 0.5 26.1 2014-15 CLE 75 34 43.4 36.7 80.4 1.9 7.9 9.8 2.2 1.9 0.7 1.6 0.5 16.4 2015-16 CLE 77 32 41.9 36.0 82.2 1.9 8.0 9.9 2.4 2.1 0.8 1.8 0.5 16.0 2016-17 CLE 60 31 42.7 37.3 87.1 2.5 8.6 11.1 1.9 2.1 0.9 2.0 0.4 19.0 2017-18 CLE 59 28 45.8 41.5 88.0 1.7 7.5 9.3 1.8 2.0 0.7 1.5 0.4 17.6 2018-19 CLE 22 27 38.5 36.1 90.4 1.5 9.4 10.9 2.2 2.5 0.3 1.9 0.2 17.0 2019-20 CLE 56 32 45.0 37.4 85.4 1.0 8.8 9.8 3.2 1.6 0.6 2.5 0.3 17.6 2020-21 CLE 25 25 40.9 36.5 82.4 0.7 6.8 7.4 2.5 1.0 0.6 1.5 0.1 12.2 2021-22 CLE 74 23 43.0 39.2 83.8 1.2 6.1 7.2 2.2 1.4 0.4 1.3 0.2 13.6 2022-23 * All Teams 62 20 38.9 33.4 87.9 1.0 5.5 6.4 1.9 1.6 0.3 1.1 0.2 8.2 2022-23 * CLE 41 20 38.9 35.4 88.9 1.0 5.8 6.8 1.9 1.6 0.2 1.2 0.2 8.5 2022-23 * MIA 21 20 38.8 29.7 85.7 0.8 4.9 5.7 1.9 1.5 0.4 1.1 0.2 7.7 2023-24 MIA 24 19 42.6 36.7 82.0 0.8 5.9 6.8 2.6 1.8 0.4 0.7 0.1 9.3 Total 898 30 43.9 37.0 83.0 2.4 7.9 10.3 2.3 2.0 0.6 1.8 0.4 16.7

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.