Zach LaVine se verrait bien aux Lakers…

Même s’ils restent sur deux défaites contre Milwaukee et Denver, les Bulls montrent un meilleur visage depuis quelques matches. Un petit renouveau qui coïncide avec la blessure de Zach LaVine…

De son côté, le joueur, dont les envies de départ semblent réelles, assure que son coeur est toujours dans l’Illinois. Sauf que les sources du Chicago Sun Times évoquent des touches avec les Raptors et les Lakers, et le camp LaVine, représenté par Rich Paul, le verrait bien rejoindre LeBron James et Anthony Davis à Los Angeles.

Cela reste très hypothétique car le journal assure que les Bulls ont bien du mal à générer de l’intérêt autour de l’arrière, qui ne rejouera pas avant 2024. Il faut dire que son contrat (40 millions de dollars cette saison et 138 millions sur les trois prochaines) et ses performances (il peine à montrer un visage de leader) n’incitent pas à miser sur lui.

Pourtant, à partir de ce vendredi, les joueurs qui ont signé des nouveaux contrats (et pas certaines prolongations, qui devront attendre le 15 janvier) cet été pourront être transférés. Ce sera le cas de Jaxson Hayes, Taurean Prince, Cam Reddish, D’Angelo Russell, Gabe Vincent et Christian Wood chez les Lakers par exemple, la franchise préférée de Zach LaVine en cas de départ.

Évacuer le dossier Zach LaVine pour gérer celui de DeMar DeRozan

De quoi faire rapidement bouger les lignes ? C’est ce qu’espère Arturas Karnisovas, le vice-président des Bulls, qui pourra ensuite gérer les dossiers de DeMar DeRozan et Alex Caruso.

Car ce dernier intéresse beaucoup, a confirmé The Athletic, mais Chicago refuse toute négociation le concernant. Pour DeMar DeRozan, une prolongation n’est pas à écarter, le joueur la souhaite et on imagine que, si un accord n’est pas trouvé, les Bulls ne voudront pas perdre l’ancien scoreur de Toronto sans contrepartie.

Sans oublier que la franchise voudra sans doute tester ses recrues, récupérées en échange de Zach LaVine, aux côtés de DeMar DeRozan et des autres, avant de prendre une décision. En tout cas, un transfert du double vainqueur du concours de dunks, même s’il ne sauve pas la saison, aura au moins le mérite d’éclaircir l’avenir, notamment sur le plan financier, des Bulls.

Les dossiers sont donc nombreux sur le bureau des dirigeants. Mais voir l’ancien dunkeur de Minnesota, dont la relation avec Billy Donovan est cassée mais reste cordiale, finir la saison à Chicago semble peu probable pour l’instant.

Zach LaVine Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2014-15 MIN 77 25 42.2 34.1 84.2 0.4 2.4 2.8 3.6 2.1 0.7 2.5 0.1 10.1 2015-16 MIN 82 28 45.2 38.9 79.3 0.3 2.5 2.8 3.1 2.4 0.8 1.9 0.2 14.0 2016-17 MIN 47 37 45.9 38.7 83.6 0.4 3.0 3.4 3.0 2.2 0.9 1.8 0.2 18.9 2017-18 CHI 24 27 38.3 34.1 81.3 0.4 3.5 3.9 3.0 2.3 1.0 1.8 0.2 16.7 2018-19 CHI 63 35 46.7 37.4 83.2 0.6 4.0 4.7 4.5 2.2 1.0 3.4 0.4 23.7 2019-20 CHI 60 35 45.0 38.0 80.2 0.7 4.1 4.8 4.2 2.2 1.5 3.4 0.5 25.5 2020-21 CHI 58 35 50.7 41.9 84.9 0.6 4.4 5.0 4.9 2.4 0.8 3.5 0.5 27.4 2021-22 CHI 67 35 47.6 38.9 85.3 0.3 4.3 4.6 4.5 1.8 0.6 2.6 0.3 24.4 2022-23 CHI 77 36 48.5 37.5 84.8 0.6 3.9 4.5 4.3 2.1 0.9 2.5 0.2 24.8 2023-24 CHI 25 35 45.2 34.9 85.4 0.3 4.8 5.2 3.9 2.3 0.8 2.1 0.3 19.5 Total 580 33 46.4 38.2 83.4 0.5 3.6 4.1 3.9 2.2 0.9 2.6 0.3 20.5

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.