Cason Wallace, la dernière bonne pioche du Thunder

Sam Presti était particulièrement heureux d’avoir réussi à mettre la main sur Cason Wallace, avec le 10e choix de la dernière Draft. En acceptant de récupérer le contrat de Davis Bertans, le Thunder, qui avait le 12e choix de la cuvée, a réussi à grimper de deux places pour faire venir l’ancien meneur/arrière de Kentucky.

On parlait alors surtout du profil défensif du costaud rookie (1m93), mais Cason Wallace s’est très vite imposé dans la rotation de Mark Daigneault par son efficacité offensive.

« La raison pour laquelle nous lui faisons confiance est qu’il est très efficace sur le plan offensif » confirme ainsi son coach. « Il prend les bons tirs. Il fait circuler le ballon. Il est excellent pour étirer le terrain. Il peut faire beaucoup de choses différentes – espacer le terrain, couper, poser des écrans. Ensuite, sur le plan défensif, il peut défendre et défendre de manière fiable. Les joueurs qui se battent comme ça et qui jouent comme ça s’améliorent rapidement, donc nous sommes poussés à leur donner beaucoup de minutes lorsqu’ils les maximisent. »

Propulsé 6e homme à Oklahoma City dès ses débuts, l’ancien Wildcat fait peu d’erreurs, alors qu’il est pourtant appelé à défendre sur les meilleurs extérieurs adverses, de Stephen Curry à Trae Young.

Même Oklahoma City est surpris

« C’est une bénédiction de pouvoir défendre sur certains des meilleurs joueurs du monde, et c’est mon travail tous les soirs. C’est super » explique-t-il sobrement. « C’est amusant. »

Comme Chet Holmgren, un autre rookie, Cason Wallace s’est donc parfaitement glissé dans son rôle à Oklahoma City, actuel 2e de la conférence Ouest (15 victoires – 7 défaites). Mark Daigneault avoue tout de même qu’il ne s’attendait pas à ce que l’ancien Wildcat soit aussi propre : 59% de réussite au tir dont 52% à 3-points !

« Je pense qu’il y a quelques trucs qui nous ont surpris au niveau de ses finitions et de son efficacité. Son adresse est, évidemment, excellente alors qu’il semble à l’aise sur le plan offensif et au sein de l’équipe. Et c’est quelque chose que vous ne pouvez pas vraiment anticiper, avant de voir le joueur sur le terrain. »

Cason Wallace Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2023-24 OKC 82 21 49.1 41.9 78.4 0.6 1.7 2.3 1.5 1.6 0.9 0.6 0.5 6.8 Total 82 21 49.1 41.9 78.4 0.6 1.7 2.3 1.5 1.6 0.9 0.6 0.5 6.8

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.