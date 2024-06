Alperen Sengun, la rampe de lancement des Rockets

Parce qu’il est le meilleur marqueur et rebondeur des Rockets, mais aussi le deuxième meilleur passeur, Alperen Sengun aura son mot à dire dans la course au Most Improved Player. Mais aussi avant peut-être au All-Star Game ! Sur le plan individuel, le Turc sait qu’il fait déjà partie des meilleurs à son poste dans sa conférence. Mais il sait aussi que le bilan collectif est primordial pour espérer convaincre les coaches, appelés à designer les remplaçants.

« C’était mon but, et j’en avais parlé en début de saison » confirme-t-il à propos du All-Star Game. « Mais c’est l’objectif de tout le monde, et je le répète, je veux être dans une équipe qui gagne. Une équipe qui gagne, c’est plus important. Idem de jouer les playoffs. Si ça s’accompagne du All-Star Game, c’est mon objectif ».

De plus en plus utilisé en attaque

Pour l’instant, les Rockets affichent un bilan négatif (8v-9d), et il y a une raison essentielle à cela : ils n’ont toujours pas gagné le moindre match à l’extérieur ! « Il faut voir… Ce que je peux dire, c’est que si nous gagnons, si nous sommes une bonne équipe, à ce moment-là je pourrai dire que je mérite tout ».

En attendant une éventuelle sélection au All-Star Game, Alperen Sengun peut déjà se satisfaire d’être devenu l’option numéro 1 des Rockets. Après deux saisons à observer Jalen Green et Kevin Porter Jr prendre tous les tirs, le Turc est davantage à la conclusion des actions (un « Usage Rate » de 27,5%, équivalent à celui d’un Kyrie Irving ou d’un Damian Lillard), et il a la confiance de son coach et de ses coéquipiers pour shooter de loin.

« Je m’améliore dans les tirs à mi-distance et les tirs à 3-points », constate-t-il. « C’est l’objectif dont je parlais. Je savais que je devais tirer. Maintenant, je le fais sans trop hésiter. Je tire avec confiance. Quand je me sens bien, je tire. Je veux juste ajouter de plus en plus de mouvements pour être plus efficace. »

Le deuxième créateur de l’équipe

Pour Ime Udoka, c’est un privilège de pouvoir s’appuyer sur un joueur comme Alperen Sengun, capable de jouer les tours de contrôle en tête de raquette.

« Nous avons recours à des ballons au poste haut par moments pour nous stabiliser », se justifie le coach des Rockets. « Nous avons le sentiment que c’est productif, et nous voulons qu’il puisse initier des actions à partir du poste. Si nous n’avons rien trouvé de ce côté-là, il peut aller marquer, et je pense que cela nous calme parfois. C’est toujours bien de ne pas se reposer entièrement sur le shoot de loin, le dribble, les pick-and-rolls, et les pénétrations. Au poste, on a l’avantage la plupart du temps, et on peut toujours s’en servir. On peut faire la même chose dans la raquette ou au poste haut, avec Sengun comme deuxième créateur. »

Et Ime Udoka de prendre exemple sur ce qui se fait de mieux en NBA, Joel Embiid et Nikola Jokic. « Dans la NBA actuelle, cela peut paraître dépassé, mais quand vous possédez l’un des meilleurs marqueurs au poste bas, il faut en profiter ! » insiste l’entraîneur. « Regardez Embiid, regardez Jokic… Regardez l’attention qu’ils génèrent… On sait qu’il en sortira quelque chose de bien. »

LEXIQUE

Usage rate (USG%) : équation permettant de mesurer l’influence d’un joueur sur l’attaque de son équipe et, donc, de calculer le nombre d’attaques conclues par un joueur. La formule de calcul est la suivante : USG% = ([tirs tentés du joueur + 0.44 * lancers-francs tentés du joueur + ballons perdus du joueur] * [minutes de l’équipe / 5]) / (minutes du joueur * [tirs tentés par l’équipe + 0.44 * lancers-francs tentés par l’équipe + ballons perdus par l’équipe]) * 100.