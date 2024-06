Terry Rozier a encore du piquant

« QUELLE SOIRÉE ! », s’enthousiasme le commentateur TV des Hornets. Sous ses yeux, Terry Rozier vient d’inscrire le panier de la gagne à Brooklyn, après son un-contre-un bien négocié face à Nic Claxton, autour de la ligne des lancers. Un « fadeaway » qui permet à Charlotte de s’imposer sur la plus petite des marges (128-129).

Et, effectivement, quelle soirée pour le combo des Hornets. Auteur d’un début de rencontre discret, concentré sur la distribution, il est progressivement monté en température à partir du deuxième quart-temps. Limitant ses tentatives à mi-distance, le joueur de 29 ans a alterné entre le tir longue distance et l’utilisation de son « floater ».

Il s’est surtout montré décisif dans les instants chauds, à l’instar de ses deux paniers consécutifs à 3-points à environ trois minutes de la fin, pour permettre à son équipe de repasser devant. Sans compter son tir de la victoire bien sûr. À l’arrivée, sa plus grosse éruption offensive de la saison : 37 points à 13/25 dont un sublime 7/9 de loin.

« Il a aussi fait 13 passes décisives », complète Steve Clifford, en évoquant ce double-double qui permet à son joueur de rejoindre Kemba Walker, le seul autre joueur dans la franchise à avoir signé des matchs à plus de 35 points et 10 passes décisives. « Et sa défense, quand il n’était pas en jeu, notre défense a vraiment eu du mal à gérer leurs arrières aussi », ajoute son coach.

Une bonne relation avec Miles Bridges

« Joueurs et entraîneurs me permettent d’être moi-même. Parfois, je rentre des tirs, parfois non. […] Je fais confiance à tous mes coéquipiers, tout comme ils me font confiance. Voilà ce qui s’est passé », affiche l’ancien joueur des Celtics, qui a fait parler sa complicité technique avec Miles Bridges, notamment sur un alley-oop royal.

Sa performance, complétée par les bonnes sorties de Gordon Hayward et Miles Bridges (45 points à eux deux), s’imposait. Car les Hornets évoluaient sans LaMelo Ball, Brandon Miller, Cody Martin ou encore Nick Richards.

« Tout le monde s’est énormément impliqué. Vous avez Nick Smith Jr. (9 points) en sortie de banc, qui a réussi quelques tirs, qui a défendu sur Cam Thomas et qui a fait des efforts. Bryce (McGowens – 14 points) a démarré. Tout le monde a participé et a fait du bon travail. L’entraîneur a prôné ce matin que peu importe qui on affronte, c’est comme ça qu’on joue », termine ainsi Terry Rozier.

Terry Rozier Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2015-16 BOS 39 8 27.4 22.2 80.0 0.6 1.0 1.6 1.0 0.6 0.2 0.5 0.0 1.9 2016-17 BOS 74 17 36.7 31.8 77.3 0.5 2.5 3.1 1.8 0.9 0.6 0.6 0.2 5.5 2017-18 BOS 80 26 39.5 38.1 77.2 0.8 3.9 4.7 2.9 1.5 1.0 1.0 0.2 11.3 2018-19 BOS 79 23 38.7 35.3 78.5 0.4 3.5 3.9 2.9 1.3 0.9 0.9 0.3 9.0 2019-20 CHA 63 34 42.3 40.7 87.4 0.8 3.6 4.4 4.1 2.0 1.0 2.2 0.2 18.0 2020-21 CHA 69 35 45.0 38.9 81.7 0.7 3.7 4.4 4.3 1.7 1.3 1.9 0.4 20.4 2021-22 CHA 73 34 44.4 37.4 85.2 0.8 3.6 4.3 4.5 1.6 1.3 1.3 0.3 19.3 2022-23 CHA 63 35 41.5 32.7 80.9 0.8 3.3 4.1 5.1 1.9 1.2 2.1 0.3 21.1 2023-24 * All Teams 61 33 44.3 36.3 86.9 0.6 3.5 4.1 5.6 1.7 1.0 1.7 0.3 19.8 2023-24 * MIA 31 32 42.3 37.1 91.3 0.6 3.6 4.2 4.7 1.6 1.0 1.3 0.3 16.4 2023-24 * CHA 30 36 45.9 35.8 84.5 0.6 3.3 3.9 6.6 1.7 1.1 2.2 0.4 23.2 Total 601 28 42.0 36.7 82.7 0.7 3.3 4.0 3.6 1.5 1.0 1.4 0.3 14.3

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.