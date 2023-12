Stats & Highlights | Fin de série pour Brooklyn, encore une défaite pour Indiana

Même s’ils ont perdu LaMelo Ball pour plusieurs semaines, et qu’ils se déplaçaient sans Brandon Miller, les Hornets sont venus s’imposer sur le fil à Brooklyn, en finissant fort la partie. Ils privent ainsi les Nets d’une quatrième victoire d’affilée.

Autre équipe qui a bien terminé une partie : le Heat face aux Pacers. Les troupes d’Erik Spoelstra ont collé 45 points, avec une grosse adresse, en dernier quart-temps pour résister aux 44 unités de Tyrese Haliburton. Deuxième défaite de suite pour Indiana.

Les Cavaliers, eux, continuent de patiner avec un revers contre Portland alors qu’ils pouvaient espérer réaliser la passe de trois. Ils avaient en plus les commandes à la pause, mais ont encaissé 63 points en seconde période. Le public du Rocket Mortgage FieldHouse n’a pas apprécié et a hué Donovan Mitchell et sa bande. Pour les Blazers, c’est un deuxième succès de rang.

Pas de problème enfin pour les Knicks, à l’aise face aux faibles équipes cette saison et qui affrontaient la pire de toute : Detroit. Forcément, les Pistons (qui avaient pourtant changé leur cinq majeur en relançant Killian Hayes) repartent de New York avec une 16e défaite de suite ! Record de franchise « amélioré » et mois de novembre vierge de toute victoire…

Cleveland – Portland : 95-103

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.

CLE 95 POR 103 BRO 128 CHA 129 MIA 142 IND 132 NYK 118 DET 112 CHI 120 MIL 113 MIN 101 UTH 90 OKC 133 LAL 110 SAS 135 ATL 137 GSW 120 LAC 114

Miami – Indiana : 142-132

New York – Detroit : 118-112

Brooklyn – Charlotte : 128-129

