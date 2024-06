Jaime Jaquez Jr. déjà à l’aise dans le grand bain

Alors que le Heat n’attendait pas forcément beaucoup de lui sur le plan offensif, au moins dans l’immédiat,, Jaime Jaquez Jr. (1m98, 22 ans) dépanne plutôt bien de ce côté-là du terrain ces derniers temps.

Cinquième meilleur scoreur de son équipe, et sixième meilleur scoreur chez les rookies, à un peu plus de 11 points de moyenne par match, l’international mexicain se sent surtout de mieux en mieux dans le grand bain.

Avec neuf de ses dix dernières sorties à 10 points ou plus, pour 15 points, 4 rebonds et 3 passes de moyenne sur la période (le tout à 50% à 3-points).

« À chaque étape de ma carrière, j’ai réussi assez vite. J’ai toujours trouvé un moyen de rester sur le terrain. Depuis ma première année au lycée à ma première année à la fac, et maintenant en NBA où on me demande probablement plus qu’à un rookie normal. »

Sélectionné en 18e choix à la dernière Draft, l’ancien de UCLA (où il a passé quatre saisons) est une très belle pioche pour apporter sa fraîcheur et son énergie à un groupe de vieux briscards. Il colle en tout cas au Heat, qui veut des joueurs polyvalents et capables de tenir le choc en défense.

Les bons conseils de Jimmy Butler

« Je parle à Jimmy [Butler] quand il ne joue pas. On parle tout le temps quand on est sur le banc », révèle Jaime Jaquez Jr. pour ClutchPoints. « Il me dit ce qu’il voit et ce que je peux faire mieux. À l’entraînement aussi, il me parle des petits trucs qui peuvent me permettre de m’améliorer. Ça m’aide énormément d’avoir tous ces vétérans autour de moi. J’essaye d’en tirer le meilleur. »

Avec un jeu déjà plutôt propre (51% aux tirs dont 40% à 3-points et 1.5 balle perdue), « JJJ » apporte une autre solution offensive, dans un rôle de « point forward » en quelque sorte. Il met ainsi de l’huile dans les rouages du Heat et n’hésite pas non plus à initier le jeu rapide. Pour servir Jimmy Butler sous le cercle, par exemple.

Couteau suisse des deux côtés du terrain, le natif de Californie ne semble pas trop dépaysé à South Beach.

« J’ai toujours réussi à m’adapter dans ma carrière, et faire les choses du premier coup en quelque sorte », conclut-il. « J’espère que ça va continuer. Je suis juste content que le coach ait ce type de confiance en moi. »

Jaime Jaquez, Jr. Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2023-24 MIA 75 28 48.9 32.2 81.1 1.1 2.7 3.8 2.6 2.2 1.0 1.5 0.3 11.9 Total 75 28 48.9 32.2 81.1 1.1 2.7 3.8 2.6 2.2 1.0 1.5 0.3 11.9

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.