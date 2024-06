Retour gagnant pour Scoot Henderson… et ses nouvelles lunettes

Privé de match depuis le 1er novembre dernier, après avoir souffert d’une belle entorse à la cheville droite, Scoot Henderson (1m91, 19 ans) est revenu à l’action cette nuit.

Hasard ou pas, les Blazers ont en tout cas mis fin à leur très vilaine série de sept défaites de rang avec leur rookie star de nouveau dans leurs rangs. Un rookie qui porte désormais des lunettes et qui doit encore s’y habituer : 3 points (à 1/7 aux tirs), plus 7 passes au final pour sa première rencontre de retour.

« C’est juste que je prends de l’âge », sourit Scoot Henderson dans The Oregonian. « Même si je n’ai que 19 ans, la vue baisse parfois. Le docteur m’a simplement recommandé de mettre des lentilles de contact et pour les protéger, de porter des lunettes. Elles sont plutôt stylées, non ? »

Entré en cours de jeu, en remplaçant de celui qui devait être sa doublure à l’origine, Malcolm Brogdon, Scoot Henderson n’a pas voulu forcer les choses. Il a d’abord écouté les conseils de Chauncey Billups, qui voulait avant tout qu’il mette du rythme et distribue le jeu pour ses coéquipiers.

« J’ai fait un match moyen. Je n’ai pas pris beaucoup de tirs parce que je voulais surtout retrouver ma condition physique », confirme-t-il. « Je ne me mets jamais de pression pour prendre un paquet de tirs. Je sais que ça viendra en temps voulu. Je sais que mes tirs finiront par rentrer. »

Des souvenirs de famille pour Jerami Grant

En belle galère sur son tir depuis le début de saison, à 32% de réussite dont 8% à 3-points, Scoot Henderson a profité de son absence des parquets pour observer attentivement ses coéquipiers. Et apprendre à mieux gérer le jeu, à alterner entre ses accélérations subites et un jeu plus posé pour organiser son équipe.

« J’ai pu voir un paquet de trucs que je ne voyais pas quand je jouais. Il faut que je sois plus patient. Skylar et Malcolm, j’ai pu voir combien ils étaient patients dans certaines situations et je dois prendre exemple sur eux. »

Coupé dans son élan à Detroit, où il cumulait 11 points et 7 passes avant de devoir sortir sur blessure, le jeune meneur de Rip City espère bien pouvoir retrouver son tir et ses capacités offensives très rapidement.

« Il a apporté son étincelle. Il a bien accéléré le tempo pour l’équipe. On a joué plus vite que sur les derniers matchs », conclut Jerami Grant. « J’ai bien aimé [ses lunettes], ça m’a rappelé mon oncle ! » Car l’oncle de Jerami Grant est bien évidemment Horace Grant, l’un des plus célèbres membres du « gang des goggles ».

Scoot Henderson Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2023-24 POR 62 29 38.5 32.5 81.9 0.9 2.3 3.1 5.4 3.2 0.8 3.4 0.2 14.0 Total 62 29 38.5 32.5 81.9 0.9 2.3 3.1 5.4 3.2 0.8 3.4 0.2 14.0

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.