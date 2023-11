Huitième défaite consécutive pour Victor Wembanyama et les Spurs

Même s’ils avaient joué la veille, et avaient perdu pour la septième fois consécutive, les Spurs comptaient sur la réception de Grizzlies diminués pour repartir de l’avant à domicile.

Le problème, c’est que les coéquipiers de Desmond Bane et Jaren Jackson Jr. (53 points en cumulé) ont fait preuve d’une impressionnante force de caractère, ainsi que d’une grosse domination dans la peinture, pour effacer un déficit de 19 points et l’emporter (120-108), au prix d’une deuxième mi-temps de haut vol : 69-40 !

Même privé de Ja Morant, Marcus Smart, Steven Adams, Brandon Clarke, Xavier Tillman ou encore Luke Kennard, Memphis s’est arraché pour peu à peu renverser San Antonio, emmené par « Wemby » (19 points à 6/17, 13 rebonds, 8 contres, 4 passes), mais également Keldon Johnson (22 points).

CE QU’IL FAUT RETENIR

– La muraille Victor Wembanyama. Si son pourcentage de réussite au shoot (6/17) est encore une voie nette d’amélioration, « Wemby » s’est surtout illustré en défense cette nuit, enregistrant pas moins de… 8 contres (!) pour aller avec ses 13 rebonds et 4 passes décisives. Une feuille bien noircie donc, même si on regrettera –à l’image de toute son équipe– son effondrement de la seconde période. Car le Français a montré un visage différent dans chaque mi-temps : un bon, un moins bon. Peut-être le contrecoup du « back-to-back ».

– De +19 San Antonio à +12 Memphis. Rencontre à deux vitesses cette nuit, entre des Spurs qui ont survolé la première mi-temps, en provoquant une multitude de fautes et de lancers-francs ou en déroulant collectivement dans le sillage de Victor Wembanyama, et des Grizzlies qui ont quant à eux roulé sur la seconde période, en s’appuyant sur l’agressivité de Jaren Jackson Jr, l’adresse de Ziaire Williams, la régularité de Desmond Bane et Santi Aldama ou l’efficacité de Bismack Biyombo. Et les joueurs du Tennessee ont le dernier mot.

– Les Grizzlies laissent la dernière place aux Spurs. Dans le duel des cancres de la conférence Ouest, entre le 13e (San Antonio) et le 15e (Memphis), c’est donc la moins bien classée des deux franchises qui s’est imposée, ce qui lui vaut d’échanger sa place avec son adversaire du soir. Par conséquent, les coéquipiers de Victor Wembanyama occupent désormais la dernière place à l’Ouest et ils possèdent accessoirement le troisième pire bilan de la ligue (3-10). En plus d’être l’équipe qui « surfe » sur la deuxième pire série de NBA (huit défaites de suite)…

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.