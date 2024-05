Interview Rudy Gobert : « Draymond Green s’est comporté comme un clown »

L’ambiance était au beau fixe dans le vestiaire des Wolves après leur sixième victoire de suite et la deuxième face aux Warriors au terme d’un match qui a vu une grosse altercation entre Jaden McDaniels et Klay Thompson, puis une agression de Draymond Green sur Rudy Gobert.

Après la rencontre, tous les joueurs de Minnesota exprimaient leur consternation quant aux deux incidents. « Klay a attrapé mon col sur le rebond, j’ai essayé de me défendre et d’enlever sa main. Je n’ai pas pris la situation au sérieux, je rigolais même. Mais ce n’était pas le cas pour lui, » expliquait ainsi Jaden McDaniels.

Pour la suite, nous avons demandé à Rudy Gobert ce qu’il s’était passé entre lui et Draymond Green. Le pivot de l’équipe de France était calme, souriant et d’humeur taquine pour décrire son plus grand ennemi en NBA.

Pouvez-nous nous expliquer votre point de vue sur l’altercation entre Jaden McDaniels et Klay Thompson, et ce qu’il s’est passé ensuite avec Draymond Green ?

J’ai vu ce que tu as vu et j’ai essayé d’apaiser la situation entre Jaden et Klay. Vous pouvez le voir sur la vidéo, je voulais m’assurer que la situation n’allait pas empirer et j’ai essayé de les séparer. Et puis j’ai senti quelqu’un m’attraper par le cou. Tout de suite, je me suis dit : ‘Je ne vais pas me battre car mon équipe a besoin de moi’. Et donc j’ai mis les mains en l’air pour montrer aux arbitres que je ne faisais rien et j’ai attendu que la situation se termine. Rien de plus. Sa tentative d’étranglement n’était pas assez bien faite pour m’endormir, c’est pour ça que j’ai gardé les mains en l’air et j’ai attendu. Ce qui est marrant, c’est qu’avant le match, je me suis dit que vu que Steph ne jouait pas, Draymond allait tenter quelque chose pour se faire expulser parce que c’est souvent le cas quand son gars Steph n’est pas sur le terrain.

« Quand Steph ne joue pas, il veut toujours se faire expulser »

Draymond Green n’a jamais caché son dédain envers vous depuis plusieurs années maintenant. Pensez-vous que sa réaction était plus une attaque sur vous qu’une défense de Klay Thompson ?

Déjà, je savais qu’il voulait se faire expulser. Quand Steph ne joue pas, il veut toujours se faire expulser parce qu’il ne veut pas que les gens voient la réalité du joueur qu’il est sur le terrain sans Steph. Et puis, il me connait. Il sait très bien que je n’ai jamais démarré de bagarre et il a bien vu que je ne faisais rien à Klay. Donc oui, il l’a fait exprès, c’était une attaque délibérée. Fin de l’histoire.

Après avoir vu la vidéo de l’altercation, est-ce que ça a changé votre perspective ?

Pas vraiment… Il s’est comporté comme un clown. Je suis fier de moi, je ne me suis pas rabaissé à son niveau, comme d’habitude. Il ne mérite pas que je mette mes mains sur lui. Comme je le disais, je voulais rester sur le terrain parce que l’équipe avait besoin de moi donc j’ai tout tenté pour rester zen et montrer que je ne voulais pas empirer la situation.

Et lui pendant tout ça, est-ce qu’il vous dit quelque chose, est-ce qu’il vous insulte ?

Même pas. Il me tenait juste et j’ai senti que c’était lui.

Est-ce que vous pensez que la NBA doit suspendre Draymond Green ?

J’espère que la ligue va prendre des décisions parce que c’est un comportement qui n’est pas acceptable. Il n’y a pas grand chose d’autre à dire.

« Je ne voulais pas me rabaisser à son niveau »

Chris Finch vient de dire qu’après l’altercation, vous étiez l’un des joueurs les plus zen sur le banc et que votre comportement a vraiment aidé vos coéquipiers à rester concentré dans le match. Comment avez-vous réussi à ne pas péter un plomb ?

C’est de la maitrise de soi, c’est du contrôle. Peut-être parce que je deviens un peu un sage, un moine, un moine Shaolin (rires). C’est savoir peser le pour et le contre de tes actions, ne pas te laisser submerger par tes émotions. C’était un bon test pour moi ce soir parce qu’au fond j’avais envie de courir et de le démarrer mais j’ai pris de grandes respirations et je me suis concentré sur le match parce que c’était le plus important pour l’équipe et pour moi. Mais ça demande beaucoup de maturité. Encore une fois, je ne voulais pas me rabaisser à son niveau. C’était un match important pour nous et je suis l’un des leaders de cette équipe, et l’équipe avait besoin de moi. Si je m’étais senti en danger, j’aurais réagi différemment, mais ça n’a pas été le cas donc j’ai vraiment essayé de garder mon calme, et de passer à autre chose. L’image est un peu relou à voir mais au final j’ai gardé mon calme.

Avec du recul, comment avez-vous réussi à rebondir après l’altercation et trouver un moyen de gagner le match ?

On a été tenace, on a montré beaucoup de maturité ce soir pendant tout le match. On n’a pas joué à notre meilleur niveau mais je n’ai pas arrêté de répéter aux gars qu’il fallait continuer à se faire confiance, continuer de jouer notre jeu, continuer d’élever notre niveau de jeu et on a réussi à revenir petit à petit, et les gars ont été forts en fin de match pour aller chercher le match.

Vous contrez Dario Saric dans le corner dans la dernière minute, après avoir bien défendu le pick-and-roll sur Chris Paul. Est-ce que vous pouvez nous décrire ce passage et votre prise de décision ?

Quand j’étais en train de revenir en défense, j’ai vu que j’étais vers Saric, et que KAT était sur Looney. Et je savais que dès que CP allait voir ça, il allait jouer le pick-and-roll pour pouvoir me fixer et servir Saric à 3-points. Donc j’ai anticipé. Je suis allé dans la raquette pour le forcer à faire la passe en sachant que j’allais devoir fermer sur Saric pour contester son tir et j’ai réussi à toucher la balle. C’était bien vu de la part de CP mais j’avais vu l’action venir.

Propos recueillis à San Francisco.