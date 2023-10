Face à Kawhi Leonard, Jordan Clarkson s’est illustré… en défense

Que Jordan Clarkson soit décisif pour permettre au Jazz d’arracher une victoire, ce n’est pas étonnant. L’arrière est un fort attaquant qui peut marquer des tirs difficiles et il n’a jamais peur de prendre un tir, même (très) compliqué.

Nouvelle preuve de cela face aux Clippers. Utah a un point de retard et il reste trente secondes à jouer. Le meilleur sixième homme 2021 monte devant Paul George à 3-pts et fait mouche. Le Jazz prend donc deux points d’avance.

« C’est la preuve que tous les joueurs sont capables d’évoluer »



Pour valider ce succès, il faut faire un stop en défense. Là, ce n’est pas vraiment la mission ni la qualité de Jordan Clarkson. Pourtant, il va se retrouver face à Kawhi Leonard…

« C’est la preuve que tous les joueurs sont capables d’évoluer », commente Will Hardy pour le Deseret News. « On a souvent tendance à penser qu’à un certain âge, les joueurs sont comme ils sont. Mais Jordan s’est véritablement impliqué pour élargir son jeu. Dans ce match, il a délivré six passes et a eu un impact en défense. Il y a un an, je pense qu’on n’aurait pas imaginé cela. »

Le All-Star des Clippers ne va jamais réussir à déborder son adversaire direct, il est même tout proche de perdre le ballon. Le chronomètre file et Kawhi Leonard doit prendre un shoot à 3-pts bien contesté par Jordan Clarkson, qui a sa main devant son visage. C’est manqué et le Jazz l’emporte après un ultime raté de Russell Westbrook.

« Il a tenté plusieurs mouvements. Des feintes de shoots, des spins », commente-t-il. « Je suis heureux d’avoir gardé mes appuis, de ne pas avoir mordu aux feintes. Il a presque perdu le ballon et a raté son shoot. »

Une discipline à confirmer dans le temps

Quelques instants auparavant, l’arrière du Jazz avait déjà réussi un stop sur « The Klaw ». Mais c’est cette remarquable dernière séquence qui marque les esprits, notamment celui de Walker Kessler.

« Incroyable. Il est resté sur ses appuis malgré les 40 feintes. C’est une défense très disciplinée », analyse le pivot pour le Salt Lake Tribune. « C’est très dur à faire car on veut sauter pour éviter que l’attaquant ait un shoot ouvert. Rester comme ça, c’est impressionnant. »

Comme la saison ne fait que commencer, et à l’instar d’un Christian Wood à Los Angeles, il va falloir attendre avant de dire que Jordan Clarkson est devenu un défenseur fiable. Il faudra le montrer à chaque match et pas seulement face à une star dans les dernières secondes. Mais sa prestation face aux Clippers est prometteuse, et il a visiblement envie de se donner davantage dans ce domaine.

« Il s’est impliqué cette saison et on a parlé pendant le training camp de sa défense », confirme Will Hardy. « Les quatre dernières minutes de ce match, c’est ce qu’on veut voir. Sur cette dernière séquence face à Kawhi, la discipline de Jordan a été superbe. »

Nothing special, just Jordan Clarkson locking up Kawhi Leonard to close the game pic.twitter.com/Z6jPXd0Zfj — Jazz Lead (@JazzLead) October 28, 2023

Jordan Clarkson Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2014-15 LAL 59 25 44.8 31.4 82.9 1.0 2.3 3.2 3.5 1.9 0.9 1.6 0.2 11.9 2015-16 LAL 79 32 43.3 34.7 80.4 1.2 2.8 4.0 2.4 2.1 1.1 1.7 0.1 15.5 2016-17 LAL 82 29 44.5 32.9 79.8 0.6 2.4 3.0 2.6 1.8 1.1 2.0 0.1 14.7 2017-18 * All Teams 81 23 45.1 35.2 80.0 0.7 2.0 2.7 2.7 1.3 0.7 1.6 0.1 13.9 2017-18 * LAL 53 24 44.8 32.4 79.5 0.8 2.2 3.0 3.3 1.2 0.7 1.8 0.1 14.6 2017-18 * CLE 28 23 45.6 40.7 81.0 0.5 1.6 2.1 1.7 1.6 0.7 1.1 0.1 12.6 2018-19 CLE 81 27 44.8 32.4 84.4 1.0 2.3 3.3 2.4 1.4 0.7 1.7 0.2 16.8 2019-20 * All Teams 71 24 45.4 36.8 83.6 0.7 1.9 2.6 1.9 1.5 0.7 1.4 0.2 15.2 2019-20 * UTH 42 25 46.2 36.6 78.5 0.7 2.1 2.8 1.6 1.8 0.7 1.4 0.2 15.6 2019-20 * CLE 29 23 44.2 37.1 88.4 0.7 1.7 2.4 2.4 1.1 0.6 1.3 0.3 14.6 2020-21 UTH 68 27 42.5 34.7 89.6 0.7 3.3 4.0 2.5 1.6 0.9 1.7 0.2 18.4 2021-22 UTH 79 27 41.9 31.8 82.8 0.9 2.6 3.5 2.5 1.9 0.8 1.6 0.2 16.0 2022-23 UTH 61 33 44.4 33.8 81.6 1.2 2.9 4.0 4.4 2.0 0.5 3.1 0.2 20.8 2023-24 UTH 1 31 50.0 40.0 75.0 2.0 2.0 4.0 6.0 4.0 0.0 2.0 0.0 24.0 Total 662 28 44.0 33.8 82.5 0.9 2.5 3.4 2.7 1.7 0.8 1.8 0.2 15.9

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.