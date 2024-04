Les Rockets prolongent leurs jeunes pépites

Après avoir fait le plein de jeunes talents depuis trois ans, les Rockets ont changé de braquet cet été avec les arrivées de Fred VanVleet, Dillon Brooks et Jeff Green, trois vétérans recrutés pour retrouver les playoffs. Ils sont là pour encadrer quatre jeunes que la direction vient de prolonger, en activant leur année de contrat pour la saison 2024/25.

Pour Jalen Green et Alperen Sengun, il s’agit de la 4e année de contrat puisqu’ils ont été draftés en 2021. La franchise aura la possibilité de leur offrir une prolongation de contrat l’été prochain. Pour Jabari Smith Jr. et Tari Eason, ce sera leur 3e année de contrat.

Trois d’entre eux sont titulaires (Green, Sengun et Smith) et ils devraient le rester cette année, épaulés de Fred VanVleet à la mène et de Dillon Brooks à l’aile. Quant à Eason, il a fait partie des bonnes pioches de la Draft 2022, et il devrait conserver une place importante dans la rotation d’Ime Udoka.