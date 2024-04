Alperen Sengun savoure déjà sa liberté nouvelle sous Ime Udoka

Sourire aux lèvres, Alperen Sengun ne pouvait évidemment pas cacher son bonheur au moment de répondre à la question d’un journaliste sur sa liberté nouvelle dans l’attaque des Rockets.

« Ouais [j’ai plus de liberté] », apprécie ainsi le nouveau compère de Fred VanVleet. « C’est une équipe en quelque sorte différente. Bien sûr, je me sens moi-même différent, mais tout n’a pas complètement changé en attaque. »

Placé au coeur de l’attaque de Houston sous les ordres d’Ime Udoka, qui le voit comme un « mini-Jokic » et qui estime « qu’il fait tout très bien », Alperen Sengun a déjà pu laisser parler ses talents de créateur lors de la première rencontre de présaison des Texans face aux Pacers.

Aider les Rockets à redécoller

Un match au cours duquel le Turc, désireux de figurer au prochain All-Star Game, a notamment délivré 4 passes décisives en 24 minutes (et aucun ballon perdu), pour aller avec ses 15 points, 5 rebonds, 2 contres.

« C’est mon jeu, je joue toujours de cette manière », rappelle le pivot de 21 ans, parmi les principaux artisans du succès contre Indiana grâce à ses décalages balle en main. « Avec [Ime Udoka], je pense que ce sera comme ça. C’est mon jeu, je me sens plus à l’aise comme ça, j’adore partager le ballon. »

Auteur d’un exercice 2022/23 de bonne facture individuellement (14.8 points, 9.0 rebonds, 3.9 passes décisives), Alperen Sengun pourrait donc franchir un cap supplémentaire avec l’arrivée d’Ime Udoka.

Même si, au sortir d’un été réussi, l’intéressé dit d’abord qu’il ne se « soucie que de la victoire et non de [ses] statistiques ». Laissant comprendre que son regard se porte avant tout sur les résultats des Rockets, et donc sur les playoffs, qui se refusent à la franchise texane depuis 2020…

Alperen Sengun Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2021-22 HOU 72 21 47.4 24.8 71.1 1.9 3.5 5.5 2.6 3.0 0.8 2.0 0.9 9.6 2022-23 HOU 75 29 55.3 33.3 71.5 3.2 5.8 9.0 3.9 3.4 0.9 2.6 0.9 14.8 2023-24 HOU 63 33 53.7 29.7 69.3 2.9 6.4 9.4 5.0 3.4 1.2 2.6 0.7 21.1 Total 210 27 52.8 28.4 70.5 2.7 5.2 7.9 3.8 3.3 1.0 2.4 0.9 14.9

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.