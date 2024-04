Avant de participer à l’épopée de la Géorgie en Coupe du Monde pour la première fois de son histoire, Sandro Mamukelashvili a attaqué l’intersaison sans savoir où son avenir allait s’écrire.

Si sa pige à San Antonio pour terminer la saison dernière s’est plutôt bien déroulée, l’intérieur géorgien a dû garder la forme loin des installations des Spurs, dans un lycée de la ville, jusqu’à ce qu’il reçoive le coup de fil de Gregg Popovich pour lui annoncer la bonne nouvelle : une prolongation d’un an et 2.1 millions de dollars.

« Ça a été un coup de fil exceptionnel. Ça ne l’a pas seulement été pour moi, puisque toute la Géorgie est enthousiaste », a-t-il déclaré au San Antonio Express-News.

Remercié par Milwaukee en cours de saison sans avoir eu vraiment l’occasion de s’exprimer, Sandro Mamukelashvili a réussi à saisir sa chance dans un tout autre contexte, à San Antonio, avec 10.8 points et 6.8 rebonds en moyenne sur 19 matchs. Le contexte parfait pour permettre à un joueur de son profil de montrer ce qu’il a dans le ventre.

« C’est un endroit formidable », poursuit-il. « À Milwaukee, j’ai eu du mal à trouver ma place et à m’intégrer. Il y avait beaucoup de gars plus âgés qui m’ont pris sous leur aile comme un petit frère, mais ici (à San Antonio) ça correspond avantage à mon âge. Nous sommes tous dans la même situation ».

« El Mamu » découvre Victor Wembanyama

Après la Coupe du monde, Sandro Mamukelashvili a donc rallié directement San Antonio, sans passer par la Géorgie, pour se préparer à vivre une nouvelle saison aux enjeux bien plus importants que lors de l’exercice 2022/23, notamment grâce à l’arrivée de Victor Wembanyama.

« Je suis venu directement ici, je ne suis pas rentré chez moi. Je voulais revenir plus tôt et être avec les gars. Je suis heureux d’être de retour à la salle, juste pour se ressourcer et retrouver sa place », a-t-il ajouté.

Alors que « Wemby » sera au cœur de l’attention, Sandro Mamukelashvili voit le Français comme un extraterrestre, dans le même style que son ancien coéquipier Giannis Antetokounmpo, mais déjà avec une faculté à même de le rendre plus complet que le « Greek Freak ».

« Être une menace à l’intérieur comme à l’extérieur, ça lui donne déjà un avantage », a poursuivi le Géorgien. « Je ne sais pas ce qu’il pourra devenir à l’avenir, car ce n’est pas mon travail. Mais c’est vraiment un Alien ».

Sandro Mamukelashvili Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2021-22 MIL 41 10 49.6 42.3 81.8 0.9 1.2 2.0 0.5 0.7 0.2 0.4 0.2 3.8 2022-23 * All Teams 43 15 42.2 30.3 68.4 1.6 2.7 4.3 1.4 1.2 0.3 0.8 0.3 6.1 2022-23 * MIL 24 9 32.8 21.9 66.7 0.8 1.6 2.3 0.7 0.8 0.2 0.4 0.2 2.4 2022-23 * SAN 19 23 45.3 34.3 69.2 2.7 4.1 6.8 2.4 1.7 0.5 1.4 0.4 10.8 2023-24 SAN 39 7 48.3 23.7 73.7 0.8 1.3 2.0 0.9 0.6 0.2 0.3 0.2 2.8 Total 123 11 45.4 32.3 72.4 1.1 1.7 2.8 1.0 0.9 0.2 0.5 0.2 4.3

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.