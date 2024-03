La Trae 3 disponible en version « Atlanta 1996 »

Trae Young a multiplié les attentions envers la ville d’Atlanta à travers sa ligne signature, que ce soit pour mettre en valeur les couleurs de la ville surnommée « Peach Tree » ou ses artistes ou spécificités locales. Le meneur des Hawks va poursuivre sur la même idée avec sa toute nouvelle Trae 3 au regard de ce coloris « Atlanta 1996 », inspiré du logo des JO d’Atlanta 1996, remportés par Team USA.

.

Sur cette nouvelle version de la 3e chaussure signature de Trae Young, on retrouve donc une tige allant du vert au bleu turquoise sur un dégradé en mode « pixelisé ». Les trois bandes de la marque adidas apparaissent en doré sur l’empeigne. Sous la grosse semelle intermédiaire « Boost » dont le design est inspiré de la claquette « Adilette 22 », on retrouve une semelle extérieure en rose, orange et bleu ciel. Les accroches des lacets ressortent également en rose.

Ce coloris de la Trae 3 est d’ores et déjà disponible sur Basket4Ballers pour 150 euros !

