La saison de la dernière chance pour Nikola Vucevic et les Bulls ?

Alors qu’ils pensaient s’être relancés en 2021/22, avec une qualification pour les playoffs (mais une élimination au premier tour face aux Bucks) suite à quatre ans d’absence de la postseason, les Bulls ont fait un pas en arrière la saison dernière, finissant sur la dernière marche du « play-in » en avril dernier…

La constitution du trio DeRozan-LaVine-Vucevic, avec ou sans Lonzo Ball comme soutien, ne répond pas aux attentes espérées jusqu’à présent et l’édifice menace de s’effondrer si les résultats ne s’améliorent pas en 2023/24. Pour Nikola Vucevic, c’est donc maintenant ou jamais.

« Nous savons que nous pouvons faire mieux et que nous devons faire mieux. Et nous savons que c’est un peu notre dernière chance de faire quelque chose », a-t-il glissé durant la Coupe du Monde avec le Monténégro. « Lorsqu’on sort de sa zone de confort, on doit s’adapter. C’est ce qui permet d’évoluer et de comprendre les choses. Ce n’est pas toujours facile. Mais c’est comme ça dans la vie (…) On ne peut pas se reposer sur ses lauriers, se satisfaire de la situation dans laquelle on se trouve ».

Sur la sellette en cas de nouvel échec ?

Le pivot de Chicago est également conscient d’être l’un des éléments les plus régulièrement pointés du doigt par les fans, même s’il estime être devenu un meilleur joueur qu’à Orlando, même s’il marque moins de points.

« Je sais qu’à Chicago, les gens ont des opinions différentes sur moi », a-t-il ajouté. « Mais ce n’est pas la même situation qu’à Orlando. Je ne suis pas utilisé de la même manière. Je ne joue pas de la même manière. Même si j’ai eu l’impression que cette année a été l’une de mes meilleures, en termes de scoring, ce n’est pas le cas. Mais je prends cinq ou six tirs de moins qu’à Orlando. On joue avec des armes différentes. Ça a fait de moi un meilleur joueur en général, c’est sûr, et ça m’a aidé à mûrir, à mieux m’adapter, à jouer avec différents types de joueurs dans un système différent ».

Alors qu’il va fêter ses 33 ans, Nikola Vucevic pourrait également faire les frais d’une nouvelle saison ratée, si Chicago venait à repartir sur un nouveau projet. Et ce même s’il vient de rempiler pour trois ans…

Nikola Vucevic Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2011-12 PHL 51 16 45.0 37.5 52.9 1.7 3.1 4.8 0.6 2.2 0.4 0.7 0.7 5.6 2012-13 ORL 77 33 51.9 0.0 68.3 3.6 8.4 11.9 1.9 2.8 0.8 1.8 1.0 13.1 2013-14 ORL 57 32 50.7 0.0 76.6 3.3 7.7 11.0 1.8 3.0 1.1 2.0 0.8 14.2 2014-15 ORL 74 34 52.3 33.3 75.2 3.2 7.7 11.0 2.0 3.0 0.7 2.0 0.7 19.3 2015-16 ORL 65 31 51.0 22.2 75.3 2.7 6.2 8.9 2.8 2.7 0.8 1.9 1.1 18.2 2016-17 ORL 75 29 46.8 30.7 66.9 2.4 8.0 10.4 2.8 2.4 1.0 1.6 1.0 14.6 2017-18 ORL 57 30 47.5 31.4 81.9 1.8 7.4 9.2 3.4 2.5 1.0 1.9 1.1 16.5 2018-19 ORL 80 31 51.8 36.4 78.9 2.8 9.2 12.0 3.8 2.0 1.0 2.0 1.1 20.8 2019-20 ORL 62 32 47.7 33.9 78.4 2.3 8.6 10.9 3.6 2.2 0.9 1.4 0.8 19.6 2020-21 * All Teams 70 34 47.7 40.0 84.0 2.1 9.6 11.7 3.8 2.0 0.9 1.8 0.7 23.4 2020-21 * ORL 44 34 48.0 40.6 82.7 2.0 9.8 11.8 3.8 1.8 1.0 1.9 0.6 24.6 2020-21 * CHI 26 33 47.1 38.8 87.0 2.3 9.3 11.5 3.9 2.2 0.9 1.7 0.8 21.5 2021-22 CHI 73 33 47.3 31.4 76.0 2.0 9.1 11.0 3.2 2.5 1.0 1.9 1.0 17.6 2022-23 CHI 82 34 52.0 34.9 83.5 1.9 9.1 11.0 3.2 2.2 0.7 1.7 0.7 17.7 2023-24 CHI 76 34 48.4 29.4 82.2 2.8 7.8 10.5 3.3 2.5 0.7 1.6 0.8 18.0 Total 899 31 49.5 34.1 76.8 2.5 8.0 10.5 2.8 2.4 0.9 1.7 0.9 17.1

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.