Nikola Vucevic : « Au moins, on sait que Lonzo Ball ne sera pas là »

Même s’il a promis de rejouer dans un avenir proche, Lonzo Ball est déjà forfait pour la saison 2023/2024, après son opération de mars dernier, inédite en NBA : une greffe de cartilage. Une mauvaise nouvelle évidemment pour les Bulls et pour Nikola Vucevic, qui se souvient des matches qu’il a joués avec lui.

« Il y avait beaucoup d’enthousiasme et on le ressentait », se souvient-il pour Yahoo Sports. « On s’est nourri de ça, on a commencé à aller de l’avant. Dès qu’on a trouvé le rythme, tout allait bien. Lonzo était important. Avec notre équipe, il était avant tout un passeur, qui implique tout le monde. Avec sa défense et son shoot, on pouvait jouer bien plus vite. »

Mais son absence confirmée est peut-être un mal pour un bien car l’ancien intérieur d’Orlando rappelle que les incertitudes sur son retour ont plombé des Bulls très moyens lors de la saison passée.

« On pouvait se dire que, une fois de retour, tout serait réparé. Au début, c’était six semaines sans lui, ensuite huit, puis on a parlé de janvier, et enfin de peut-être en playoffs. Pour nous, c’était compliqué, car on l’attendait. Au moins, maintenant, on sait qu’il ne sera pas là. On a des nouveaux joueurs après de bonnes signatures qui vont nous aider. C’est à nous, les joueurs, de trouver les solutions pour être meilleurs. »

Pour autant, Nikola Vucevic a évidemment une pensée pour Lonzo Ball qui, rappelons-le, n’a plus joué depuis janvier 2022 et a été opéré du genou à trois reprises depuis…

« On a de la peine pour lui, c’est un si bon joueur. Devoir gérer tout ça, c’est vraiment compliqué. Il est très positif, il essaie toujours de trouver un moyen de revenir sur les parquets. Beaucoup de gens ne voient pas ça, ne voient pas sa rééducation, tout ce qu’il fait pour revenir. Les blessures, c’est vraiment le pire pour un joueur. Les carrières, même si elles sont plus longues aujourd’hui, restent courtes et deux ans et demi pour lui, ce n’est pas rien. »

Nikola Vucevic Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2011-12 PHL 51 16 45.0 37.5 52.9 1.7 3.1 4.8 0.6 2.2 0.4 0.7 0.7 5.6 2012-13 ORL 77 33 51.9 0.0 68.3 3.6 8.4 11.9 1.9 2.8 0.8 1.8 1.0 13.1 2013-14 ORL 57 32 50.7 0.0 76.6 3.3 7.7 11.0 1.8 3.0 1.1 2.0 0.8 14.2 2014-15 ORL 74 34 52.3 33.3 75.2 3.2 7.7 11.0 2.0 3.0 0.7 2.0 0.7 19.3 2015-16 ORL 65 31 51.0 22.2 75.3 2.7 6.2 8.9 2.8 2.7 0.8 1.9 1.1 18.2 2016-17 ORL 75 29 46.8 30.7 66.9 2.4 8.0 10.4 2.8 2.4 1.0 1.6 1.0 14.6 2017-18 ORL 57 30 47.5 31.4 81.9 1.8 7.4 9.2 3.4 2.5 1.0 1.9 1.1 16.5 2018-19 ORL 80 31 51.8 36.4 78.9 2.8 9.2 12.0 3.8 2.0 1.0 2.0 1.1 20.8 2019-20 ORL 62 32 47.7 33.9 78.4 2.3 8.6 10.9 3.6 2.2 0.9 1.4 0.8 19.6 2020-21 * All Teams 70 34 47.7 40.0 84.0 2.1 9.6 11.7 3.8 2.0 0.9 1.8 0.7 23.4 2020-21 * ORL 44 34 48.0 40.6 82.7 2.0 9.8 11.8 3.8 1.8 1.0 1.9 0.6 24.6 2020-21 * CHI 26 33 47.1 38.8 87.0 2.3 9.3 11.5 3.9 2.2 0.9 1.7 0.8 21.5 2021-22 CHI 73 33 47.3 31.4 76.0 2.0 9.1 11.0 3.2 2.5 1.0 1.9 1.0 17.6 2022-23 CHI 82 34 52.0 34.9 83.5 1.9 9.1 11.0 3.2 2.2 0.7 1.7 0.7 17.7 Total 823 31 49.6 34.8 76.4 2.5 8.0 10.5 2.8 2.4 0.9 1.7 0.9 17.0

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.