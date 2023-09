Jeremy Sochan a les yeux qui brillent en pensant aux Spurs version Wembanyama

Comme Zach Collins, comme Gregg Popovich et comme tous les fans des Spurs, Jeremy Sochan est impatient de commencer la saison 2023/24 avec Victor Wembanyama. Le premier choix de la Draft 2023 est appelé à changer profondément le visage de l’équipe texane.

« Je trouve qu’il est mature pour son âge. Il veut apprendre, il lit beaucoup, il est intelligent », liste l’ailier pour For The Win. « Il sait qu’il ne faut pas se laisser distraire et c’est pour cela qu’il est si bon. Je sais qu’il en veut, il a faim. C’est un joueur d’équipe. Il accélère les choses et j’espère qu’on pourra rester en bonne santé. Je pense qu’on sera une bonne équipe. »

Il y a du travail puisque San Antonio a terminé la saison dernière avec seulement 22 victoires à son compteur et surtout avec une défense catastrophique, la pire de la ligue. C’est dans ce domaine que Wemby est très attendu.

« Je pense que ça va être effrayant. Défensivement, ce sera compliqué de marquer contre nous », annonce Sochan. « On a de la taille, on est redoutable. Offensivement, je vais réussir à le trouver. Et ce qui est positif, c’est que peu importe qui prend le rebond, on pourra courir. Il n’y aura pas de pause. C’est comme ça qu’on veut jouer. Tout va devenir plus facile, il y aura plus de rythme. Le potentiel, des deux côtés du terrain, est illimité. »

Jeremy Sochan Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2022-23 SAN 56 26 45.3 24.6 69.8 1.7 3.6 5.3 2.5 2.5 0.8 1.7 0.4 11.0 Total 56 26 45.3 24.6 69.8 1.7 3.6 5.3 2.5 2.5 0.8 1.7 0.4 11.0

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.