Zach Collins impatient de voir Victor Wembanyama changer la défense des Spurs

Zach Collins a déjà exprimé son impatience de se frotter quotidiennement à Victor Wembanyama à l’entraînement. Et l’intérieur des Spurs a encore des compliments à faire concernant le premier choix de la Draft 2023. Notamment sur les qualités défensives du Français.

« S’il était simplement grand et pas vraiment bon au basket, on serait déjà meilleur défensivement », commence l’ancien de Portland pour l’Express News. « Mais en réalité, il a l’air très intelligent défensivement et il utilise très bien sa taille. Cela va être bien mieux pour nous. »

Il faut dire que ce ne sera pas très compliqué pour l’ancien des Mets 92, qui a tourné à 4 contres de moyenne en deux matches de Summer League, d’améliorer la défense des Spurs.

Cette dernière a totalement pris l’eau en 2022/2023 avec 123.1 points encaissés de moyenne par match…

Faire mieux dans ce domaine, Gregg Popovich l’avait annoncé après la fin de saison régulière et c’est d’ailleurs aussi l’objectif de Sidy Cissoko, qui compte gagner sa place ainsi.

« Il va donner à nos arrières tellement de confiance », poursuit Zach Collins en évoquant le futur impact de Victor Wembanyama. « Les joueurs sauront qu’ils pourront mettre la pression aux adversaires, car il sera derrière. Il est tellement grand et long. J’ai vraiment été étonné par sa taille. »

Alors que le Français a pu discuter avec son nouveau coéquipier, qui a apprécié le calme du rookie.

« Il y a tellement de hype autour de lui en ce moment – mais ça vient des autres – car quand vous lui parlez, il est très humble, très calme », conclut Zach Collins. « Il veut juste jouer au basket. Cela se voit rien qu’en le côtoyant. Tout ce battage médiatique vient des autres, des voix extérieures. Pas de la sienne. »