Regarder les playoffs, un apprentissage de plus pour les Spurs

Avec seulement 22 victoires pour 60 défaites, les Spurs ont réalisé la troisième pire saison de leur glorieuse histoire. Les dix premiers jours ont été bons, avec 5 succès en 7 matches, puis les semaines et les mois ont ensuite été longs, très longs.

Néanmoins, pour Keita Bates-Diop, les vacances ne commencent pas totalement pour les Texans car les jeunes joueurs doivent finir la saison, jusqu’à juin, devant les écrans.

« Les gars ont besoin de regarder les playoffs pour voir ce que ça demande défensivement », assure l’ailier, qui a connu cette expérience avec Denver en 2020, au San Antonio Express News. « N’éteignez pas les télévisions. Ne vous dites pas que le basket est terminé. C’est le moment pour les jeunes de voir comment les grandes équipes défendent. »

Tre Jones est d’accord avec le conseil de son coéquipier. « C’est une bonne remarque. En regardant les playoffs, on voit le meilleur basket du monde, avec les meilleures équipes qui évoluent à leur plus haut niveau. On doit observer ces joueurs et s’inspirer de ce qu’ils font bien. »

Comme Keita Bates-Diop l’a souligné, le principal point à analyser pour les Spurs, c’est évidemment la défense. Car cette saison, les troupes de Gregg Popovich ont encaissé 123.1 points de moyenne, terminant l’exercice avec le titre peu envieux de pire défense de la ligue. Rarement une formation n’avait autant affiché de faiblesses dans ce domaine.

« On doit se concentrer sur la défense », confirme le coach texan. « Les joueurs qui ont beaucoup joué le comprennent. On a changé notre cinq majeur à 40 reprises cette saison, donc ça complique les choses pour mettre en place une défense. Plus que tout autre chose, on doit prendre la défense très au sérieux, collectivement et individuellement. »

Keita Bates-Diop ne dit pas autre chose. « La défense fut notre pire faiblesse, notre plus gros défaut. Les jeunes doivent progresser mais les anciens peuvent les aider défensivement. C’est dur de défendre quand on a tant de jeunes joueurs et si peu de continuité dans ce groupe. Mais pas d’excuse : la défense, c’est simplement se donner à fond. »