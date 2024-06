Xavier Cooks, la valeur australienne qui monte

« J’ai demandé un temps mort et j’ai dit (à mes collègues) : ‘Assurez-vous que Xavier ne reste pas sur le banc trop longtemps.’ » On comprendra avec ce genre de déclaration que Matt Nielsen, principal assistant coach de la sélection australienne, préfère voir Xavier Cooks sur le terrain plutôt qu’en dehors.

« Lorsqu’il est sur le terrain, on peut changer sur tous les postes en défense. […] Le rebond, les courses, il court dans l’axe du terrain, il est vigilant au rebond offensif, il a distribué. C’est un élément vraiment unique, vraiment polyvalent dans ce domaine, et vraiment enthousiasmant pour la suite de notre développement », poursuit le technicien, cité par ESPN, en parlant de la prestation de son joueur face au Japon.

Une performance majuscule terminée avec 24 points (12/20 aux tirs), 16 rebonds, dont 10 offensifs, 2 passes décisives et 2 contres. « Pour être honnête avec vous, je dirais que c’est de la détermination pure et simple. J’ai raté beaucoup de tirs que j’ai remis moi-même », lâche le joueur des Wizards en parlant de son impressionnante activité au rebond offensif.

Avant d’ajouter : « J’essaie de tout laisser sur le terrain. Je rentre et je donne absolument tout. Je suis mort de fatigue. Notre équipe est tellement dense qu’on peut se permettre d’épuiser notre réservoir, de se faire remplacer rapidement, puis d’y retourner. »

Être un « connecteur »

Depuis le début de cette Coupe du monde, le joueur de 28 ans est la troisième force offensive australienne (14 points) derrière les artilleurs Patty Mills et Josh Giddey (19 points chacun), et le meilleur rebondeur (8 prises) de l’équipe. Et s’impose dans un rôle de plaque tournante de leur jeu.

« Je sais que si j’ai un bon défenseur sur moi, le meilleur rôle est d’être un connecteur. Le genre de gars qui fait le lien avec les autres. Surtout dans cette équipe, on a tellement de gars capables d’être l’option n°1 de leur propre équipe. Pour moi, il est important de connaître mon rôle, et je savais en venant là que je n’allais pas être MVP Xavier Cooks ; j’allais être le connecteur, le gars qui apporte de l’énergie, qui fait les petites choses, et je suis heureux de jouer ce rôle », développe-t-il.

Véritable valeur sûre balle en main – il n’a pas perdu un seul ballon en trois matchs ! – est relativement petit pour jouer à l’intérieur (2m03) et pas assez adroit de loin pour jouer extérieur à temps plein (pas un seul tir à 3-points tenté). Andrew Bogut pense ainsi « qu’il lui a fallu un peu de temps pour se découvrir comme joueur ».

Salué par Andrew Bogut

« Quand vous êtes un joueur en devenir, vous entendez souvent ce que vous n’êtes pas : ‘Ce n’est pas un grand shooteur à 3-points ou il n’est pas ceci’. Oui, mais peu importe ce qu’il est, il est sacrément bon dans ce qu’il fait », poursuit la légende du basket australien selon qui son ancien coéquipier a pris ses responsabilités en jouant avec les Sydney Kings, avec qui le MVP du championnat local tournait à 15 points de moyenne avant de rejoindre les Wizards pour la fin de la saison.

Décomplexé en attaque, Xavier Cooks n’en reste pas moins un sérieux atout en défense. « J’ai l’impression d’avoir plus d’influence de ce côté du terrain. […] En attaque, j’essaie simplement de me nourrir des autres et de faire le bon choix. La plupart de mes points proviennent de passes décisives : les gars fixent et je coupe. […] En défense, je peux vraiment m’appuyer sur mes forces », juge Cooks.

« Il peut défendre loin du cercle. C’est un déstabilisateur, c’est son principal atout. Il n’est pas le plus costaud mais c’est ce qui le rend si précieux. Les équipes essaient parfois de le poster, ou de mettre un grand sur lui. Mais il est tellement long, athlétique et intelligent qu’il parvient à dévier des tirs qu’il ne devrait pas », analyse Bogut, évoquant une « valeur inestimable pour l’équipe ».

La Slovénie de Luka Doncic, qui affronte l’Australie ce vendredi, est prévenue.

