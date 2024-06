Deux signatures de plus aux Grizzlies

Avec 17 joueurs sous contrat et deux « two-way contracts » déjà signés (le meneur Jacob Gilyard et l’ailier Vincent Williams Jr), les Grizzlies ont peaufiné la dernière touche de leur effectif avec le recrutement de GG Jackson en « two-way contract ».

Sorti de l’université de South Carolina, l’intérieur drafté en 45e position par les Grizzlies a compilé 10.6 points et 4.8 rebonds en moyenne en huit matchs de Summer League cet été. Il pourra ainsi se faire la main en G-League tout en ayant l’opportunité d’évoluer avec l’équipe première.

Les termes de l’accord concernant la deuxième recrue, Shaquille Harrison, n’ont en revanche pas été dévoilés. Pour cause, l’effectif des Grizzlies est déjà au delà des 15 contrats garantis autorisés pour la saison. Il devrait donc s’agir d’un contrat non garanti et donc d’une invitation au camp.

Une invitation qui permettra tout de même à l’arrière « journeyman » de 29 ans de montrer ce qu’il a dans le ventre durant le camp d’entraînement dans un premier temps, après avoir été peu actif en NBA ces dernières années.

LEXIQUE

Two-way contract : Conçu pour créer une nouvelle passerelle entre la NBA et la G-League, ce type de contrat permet à chaque équipe de s’attacher les services de deux ou trois joueurs supplémentaires, pour les faire évoluer principalement dans leur franchise de ligue de développement affiliée mais aussi jusqu’à 45 jours en NBA. En 2021, cette limite est transformée en 50 apparitions sur la feuille de match.