Klay Thompson dévoile la KT9

Anta Sports continue de faire l’actualité puisqu’après avoir signé Kyrie Irving cet été puis Jordan Clarkson pour la Coupe du monde, la marque chinoise va à présent mettre en avant Klay Thompson à travers la KT9, la neuvième chaussure signature du sniper de Golden State.

On part sur un modèle plus traditionnel par rapport à la KT8 qui s’était démarquée par son col convertible. La tige et l’ensemble du modèle n’en restent pas moins travaillés pour autant, avec des motifs et matériaux pouvant différer selon les coloris.

Dévoilée pour la première fois en Asie lors d’une tournée promotionnelle de Klay Thompson, la KT9 va déjà bénéficier de sept coloris à retrouver ci-dessous dans l’attente d’une date de sortie officielle.

(Via SneakerNews)

—

