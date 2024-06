Santi Aldama souhaite faire perdurer la culture de la gagne espagnole

Ricky Rubio, les frères Gasol ou encore Sergio Rodriguez ne sont pas ou plus là, et Rudy Fernandez ou Sergio Llull ne sont plus les joueurs qu’ils ont pu être, mais l’Espagne reste une formidable machine à gagner. Son sacre lors du dernier Eurobasket l’a ainsi démontré, avec une génération nouvelle.

Désormais, outre les frères Hernangomez, brillants il y a un an, l’un des joyaux de la « Roja » se nomme Santi Aldama. Seul « NBAer » de l’effectif de Sergio Scariolo, l’intérieur des Grizzlies sort du banc comme en NBA et il apporte 11.5 points, 5.0 rebonds et 1.5 contre de moyenne depuis le début du tournoi (22 minutes).

Une productivité intéressante en rotation de Juancho et Willy Hernangomez, le tout dans la lignée de sa bonne deuxième année réalisée du côté de Memphis (9.0 points et 4.8 rebonds).

« [Le fait de] travailler toute l’année, de jouer des minutes importantes et de rester prêt. Je pense que ça a été la clé de ma saison avec les Grizzlies », répond-il, au moment d’évoquer l’importance de cette saison 2022/23 dans son développement. « Ensuite, j’ai travaillé tout l’été jusqu’à en arriver là. »

« Heureux d’être avec [ses] coéquipiers », pour sa première grande compétition en A, Santi Aldama prend un plaisir fou à évoluer au sein de ce collectif espagnol qui ne cesse de régaler, et surtout gagner, sur la scène internationale. Une habitude depuis de nombreuses années maintenant et qu’il espère ne pas voir disparaître…

« L’aspect victorieux est secondaire. La culture ici est vraiment bonne et je pense que c’est ce qui fait de cette équipe une équipe qui gagne. C’est ce sur quoi nous devons construire. Nous travaillons très dur chaque jour et nous devons continuer en ce sens, le laisser transparaître dans notre jeu », explique le 30e choix de la Draft 2021.

Santi Aldama Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2021-22 MEM 32 11 40.2 12.5 62.5 1.0 1.7 2.7 0.7 1.1 0.2 0.5 0.3 4.1 2022-23 MEM 77 22 47.0 35.3 75.0 1.1 3.7 4.8 1.3 1.9 0.6 0.8 0.6 9.0 2023-24 MEM 61 27 43.5 34.9 62.1 1.2 4.6 5.8 2.3 1.5 0.7 1.1 0.9 10.7 Total 170 22 44.7 33.3 69.2 1.1 3.7 4.8 1.5 1.6 0.6 0.9 0.7 8.7

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.