La Top Ten 2010 de Kobe Bryant passe au vert

Le regretté Kobe Bryant est une nouvelle fois mis à l’honneur à quelques jours du Mamba Day, qui aura lieu le 24 août. Cette fois, c’est son premier équipementier en carrière, adidas, qui a récemment décidé de ressortir le modèle porté par le « Black Mamba » lors de sa saison rookie en 1996-1997, la Top Ten 2010.

La paire est sortie sous un nouveau coloris en blanc et noir qui se distingue avec ses touches de vert sur les bandes recouvrant l’empeigne en mesh ainsi qu’au niveau de la semelle. Le logo adidas ressort en noir sur fond transparent sur la languette.

Ce coloris de la Top Ten 2010 est déjà disponible aux États-Unis, au prix de 150 dollars.

(Via NiceKicks)

