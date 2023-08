Pau Gasol : « Kobe, je ne serais pas là sans toi. Tu me manques »

Sans surprise, l’ombre de Kobe Bryant a plané sur cette cérémonie du Hall OF Fame 2023. Dans la salle, sa veuve Vanessa et son agent et ami Rob Pelinka. Sur l’estrade, son ancien coéquipier et ami Pau Gasol. Ils ont gagné deux titres NBA ensemble, en 2009 et 2010, mais plus que des coéquipiers, ils étaient des amis. Des frères même.

« C’est pour cette raison que j’ai appris à connaître la personne qui a élevé mon jeu comme personne d’autre, qui m’a appris ce qu’il fallait faire pour gagner au plus haut niveau, qui m’a montré à quel point il fallait travailler dur et quelle mentalité il fallait avoir pour être le meilleur, l’engagement qu’il fallait prendre, ce que cela signifiait et ce qu’il fallait faire pour être un leader : Kobe », a déclaré Gasol en évoquant son transfert de Memphis à Los Angeles. « Je ne serais pas là sans toi, mon frère. Plus que tout, j’aurais aimé que Gigi et toi soyez ici aujourd’hui avec nous. Tu me manques et je t’aime. Merci Vanessa d’être là ce soir. Je suis fier d’être ton frère. Et un oncle pour tes merveilleuses filles. Je vous aime tellement. »

Gasol a raconté sa première rencontre avec Kobe. C’était à Washington qu’il avait rejoint les Lakers après son transfert. Alors qu’il était tard et que l’équipe était à l’hôtel, Kobe l’avait attendu et avait tenu à venir le voir dans sa chambre.

« Il avait fait en sorte que je reçoive immédiatement le message« , raconte l’Espagnol. « Il m’a dit : « Bienvenue dans l’équipe. Je suis heureux que tu sois là. Maintenant, allons gagner un titre ensemble’. J’ai répondu : ‘D’accord, j’en suis, mec. Passe une bonne soirée ». C’est tout. Pas de trucs inutiles. Droit au but. »

Pau Gasol Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2001-02 MEM 82 37 51.8 20.0 70.9 2.9 6.0 8.9 2.7 2.4 0.5 2.7 2.1 17.6 2002-03 MEM 82 36 51.0 10.0 73.6 2.3 6.4 8.8 2.8 2.7 0.4 2.6 1.8 19.0 2003-04 MEM 78 32 48.2 26.7 71.4 2.6 5.1 7.7 2.5 2.4 0.6 2.4 1.7 17.7 2004-05 MEM 56 32 51.4 16.7 76.8 2.3 5.0 7.3 2.4 2.6 0.7 2.5 1.7 17.8 2005-06 MEM 80 39 50.3 25.0 68.9 2.4 6.5 8.9 4.6 2.3 0.6 2.9 1.9 20.4 2006-07 MEM 59 36 53.8 27.3 74.8 2.5 7.3 9.9 3.4 2.3 0.5 2.8 2.1 20.8 2007-08 * All Teams 66 36 53.4 25.0 80.7 2.4 6.0 8.4 3.2 2.1 0.5 1.9 1.5 18.9 2007-08 * MEM 39 37 50.1 26.7 81.9 2.4 6.4 8.8 3.0 2.2 0.4 2.1 1.4 18.9 2007-08 * LAL 27 34 58.9 0.0 78.9 2.3 5.6 7.8 3.5 2.0 0.5 1.6 1.6 18.8 2008-09 LAL 81 37 56.7 50.0 78.1 3.2 6.4 9.6 3.5 2.1 0.6 1.9 1.0 18.9 2009-10 LAL 65 37 53.6 0.0 79.0 3.7 7.6 11.3 3.4 2.3 0.6 2.2 1.7 18.3 2010-11 LAL 82 37 52.9 33.3 82.3 3.3 6.9 10.2 3.3 2.5 0.6 1.7 1.6 18.8 2011-12 LAL 65 37 50.1 25.9 78.2 2.8 7.6 10.4 3.7 2.0 0.6 2.2 1.4 17.4 2012-13 LAL 49 34 46.6 28.6 70.2 2.3 6.3 8.6 4.1 1.9 0.5 2.1 1.2 13.7 2013-14 LAL 60 31 48.0 28.6 73.6 2.1 7.6 9.7 3.4 2.1 0.5 2.4 1.5 17.4 2014-15 CHI 78 34 49.4 46.2 80.3 2.8 9.0 11.8 2.7 1.9 0.3 2.0 1.9 18.5 2015-16 CHI 72 32 46.9 34.8 79.2 2.2 8.9 11.0 4.1 2.1 0.6 2.3 2.0 16.5 2016-17 SAN 64 25 50.2 53.8 70.7 1.7 6.2 7.8 2.3 1.7 0.4 1.3 1.1 12.4 2017-18 SAN 77 24 45.8 35.8 75.6 1.7 6.4 8.0 3.1 1.6 0.3 1.4 1.0 10.1 2018-19 * All Teams 30 12 44.7 46.2 70.0 0.7 3.8 4.6 1.7 1.0 0.2 0.5 0.5 3.9 2018-19 * SAN 27 12 46.6 50.0 71.1 0.8 3.9 4.7 1.9 1.0 0.2 0.5 0.5 4.2 2018-19 * MIL 3 10 16.7 33.3 50.0 0.0 3.3 3.3 0.7 0.3 0.0 0.7 0.3 1.3 Total 1226 33 50.7 36.8 75.3 2.5 6.7 9.2 3.2 2.2 0.5 2.2 1.6 17.0

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.