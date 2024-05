En contrôle, la France dispose du Monténégro

Après avoir humilié la Tunisie lundi soir, les Bleus rencontraient cette fois-ci un adversaire d’un autre calibre : le Monténégro de Nikola Vucevic, qualifié pour la Coupe du monde. L’occasion de monter en puissance à Montpellier, à un peu plus de trois semaines du début de la compétition en Asie.

La première mi-temps a globalement été dominée par la France. Lancée par un Evan Fournier dans un bon soir, la troupe de Vincent Collet a rapidement pris les commandes de cette partie, profitant des transitions pour alimenter la marque et flirtant avec la dizaine d’unités d’avance, tout en développant un jeu collectif attrayant par séquences. Seul bémol, la faculté des Monténégrins à scorer au rebond offensif pour rester dans la roue des Français, devant mais de peu (42-37).

À noter, notamment : un panier à 3-points de… Rudy Gobert (oui, oui !) et un shoot au buzzer de Nando de Colo avant de regagner les vestiaires.

Evan Fournier retrouve ses sensations

En seconde période, bien guidés par Rudy Gobert mais aussi Élie Okobo en sortie de banc, les Bleus n’ont pas lâché leur avance au tableau d’affichage, mais ils ont peiné à la faire fructifier, en raison de leurs pertes de balle et de leur incapacité à verrouiller le rebond offensif. De quoi laisser les joueurs du Monténégro à distance raisonnable, jusque dans le dernier quart-temps. Moment choisi par la France pour hausser le ton en défense et aller chercher des fautes en attaque, de manière à faire grimper l’écart dans les dernières minutes, pour de bon.

À l’arrivée, avec un énorme « alley-oop » de l’étincelle Sylvain Francisco en guise de point d’exclamation, cela donne une victoire aisée pour les vice-champions olympiques et d’Europe (80-69). Avec, entre autres, les 20 points d’Evan Fournier, les 16 points et 9 rebonds de Rudy Gobert, ou les 12 points et 7 passes d’Élie Okobo.

