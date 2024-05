Lamar Stevens laissé libre par San Antonio

Les Cavaliers lui avaient validé sa dernière année de contrat, mais les Spurs décident finalement de larguer Lamar. Comme rapporté par The Athletic, Lamar Stevens a effectivement été coupé hier soir par San Antonio, où il était arrivé dans le cadre de l’échange en triangle autour de Max Strus.

Une décision purement économique, car le salaire de l’ailier de 26 ans allait devenir entièrement garanti pour 2023/24, s’il n’était pas libéré avant ce mardi.

Si la majorité des effectifs sont dorénavant bouclés, on peut cependant imaginer Lamar Stevens rebondir, puisque ses qualités défensives, sa polyvalence et sa personnalité ont rapidement fait l’unanimité à Cleveland. Présent en NBA depuis 2020, il reste sur une saison à 5.3 points et 3.3 rebonds de moyenne dans l’Ohio.

Lamar Stevens Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2020-21 CLE 40 13 45.6 16.0 72.5 0.6 1.8 2.4 0.6 1.3 0.4 0.6 0.3 4.1 2021-22 CLE 63 16 48.9 27.7 70.7 0.8 1.9 2.6 0.7 1.7 0.5 0.7 0.3 6.1 2022-23 CLE 62 18 44.8 31.6 70.2 0.8 2.6 3.3 0.5 1.3 0.4 0.4 0.3 5.3 2023-24 * All Teams 38 15 45.0 30.4 77.8 1.0 2.4 3.3 0.7 1.2 0.6 0.6 0.6 7.2 2023-24 * BOS 19 6 46.7 37.5 72.7 0.6 1.0 1.6 0.4 0.7 0.3 0.5 0.3 2.8 2023-24 * MEM 19 23 44.6 28.9 79.1 1.3 3.8 5.1 1.1 1.6 0.9 0.8 0.9 11.5 Total 203 16 46.3 28.6 72.6 0.8 2.2 2.9 0.6 1.4 0.5 0.6 0.4 5.7

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.