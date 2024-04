Jevon Carter et Torrey Craig, des éléments clés pour relancer les Bulls ?

Stabilité a été le maître mot de l’intersaison des Bulls. En plus de prolonger le contrat de Nikola Vucevic, le plus gros dossier de l’été, ils ont également trouvé un accord avec Coby White. Au rayon des départs, on compte principalement Patrick Beverley ou Marko Simonovic.

Sous oublier, côté « perte », Lonzo Ball qui devrait connaître une saison blanche. « Malheureusement, Zo va nous manquer. C’est le joueur qui monte la balle, qui pousse le tempo et vous offre des tirs à 3-points. On a donc essayé d’y remédier pendant l’intersaison. Et je pense qu’on a récupéré de la solidité, de l’adresse et des gars qui jouent avec de l’énergie et un moteur », juge Arturas Karnisovas, le vice-président de la franchise.

Celui-ci fait référence aux deux acquisitions estivales, Jevon Carter et Torrey Craig. Le premier arrive des Bucks à la sortie de son meilleur exercice en carrière et avec déjà une certaine expérience des grands rendez-vous. Avec un profil de gros défenseur comparable à celui Alex Caruso, il devrait, selon le dirigeant, « bien s’intégrer » aux Bulls.

Objectif : gagner les matchs serrés

D’autant que le meneur de jeu est né dans l’Illinois et y a notamment fait son lycée. Le second, qui a évolué avec le précédent à Phoenix lors de la saison 2020-21, sort également de sa meilleure saison en carrière et a tout du « role player » utile, capable de défendre fort et de sanctionner à 3-points (39,5% l’an dernier).

À voir si leur venue va permettre aux Bulls du trio DeMar DeRozan – Zach LaVine – Nikola Vucevic de remonter au classement à l’Est. « On a simplement essayé de compléter ce groupe. Le niveau équilibré en NBA est évident. On a perdu beaucoup de matches serrés l’année dernière. On a donc ajouté quelques joueurs et on espère que cet équilibre dans la ligue nous aidera à être compétitifs à chaque match », souhaite le décideur dont l’équipe a perdu 7 de ses 11 sorties jouées en 3 points ou moins.

Il ajoute : « On a montré l’année dernière – notre bilan après le All-Star Game était de 14 victoires – 9 défaites – qu’on avait un très bon bilan contre de bonnes équipes l’année dernière. On doit simplement être plus réguliers. À Chicago, on veut que chaque match soit difficile. On a ajouté deux gars motivés qui peuvent défendre et jouer avec beaucoup d’énergie. »