À la recherche d’un intérieur, les Lakers pensent à Christian Wood

Avec les prolongations de Rui Hachimura, Austin Reaves et D’Angelo Russell, plus les signatures de Gabe Vincent, Taurean Prince, Jaxson Hayes et Cam Reddish, les Lakers ont réussi une intersaison solide sur le papier.

Il reste néanmoins un petit chantier à terminer : renforcer le secteur intérieur. Car, au poste de pivot, Los Angeles n’a que deux options pour la saison prochaine avec Anthony Davis et Jaxson Hayes. Et comme le premier est souvent blessé, une troisième rotation semble nécessaire.

« On cherche activement un autre intérieur », confirme Rob Pelinka, le GM des Lakers, à The Athletic. « L’arrivée de Jaxson Hayes est importante, car il peut être ce que Dwight Howard a été dans le passé pour nous : un intérieur qui protège le cercle. Mais on veut ajouter un pivot de plus. »

Un attaquant ou un défenseur ?

Nos confrères avancent les noms de deux cibles pour devenir le 14e contrat des Lakers : Christian Wood et Bismack Biyombo. Deux profils bien différents, avec le premier qui est plus talentueux offensivement mais a de grosses limites en défense, contrairement au second cité qui est solide en défense et au rebond mais par contre très limité en attaque.

« Je pense qu’il est important de savoir quelles qualités on attend de ce poste », précise le dirigeant californien. « On ne veut pas signer un joueur qui a les mêmes qualités que Hayes. Si on peut avoir de la diversité à ce poste, ce serait une bonne chose. »

Dario Saric était aussi dans le viseur des finalistes de conférence Ouest 2023, mais ce dernier a signé avec les Warriors. Pour trouver leur bonheur d’ici le training camp de septembre, les Lakers ne vont pas faire de folies financièrement puisque le troisième pivot sera sans doute signé pour le salaire minimum.