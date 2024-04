C’est un rebondissement inattendu et il faut bien le dire un peu lunaire, du côté de Morgantown sur le campus de West Virginia : près de trois semaines après avoir fait part de sa démission dans un communiqué, après avoir été arrêté pour conduite en état d’ivresse, Bob Huggins assure finalement, par le biais de son avocat, qu’il n’a jamais transmis formellement son intention de quitter le programme qu’il entraine depuis 2007 à sa direction…

Sa version des faits ? Que le communiqué proviendrait… d’un SMS de sa femme !

« Selon les communiqués de presse, il apparait que l’université de West Virginia campe sur une position selon laquelle Coach Huggins a volontairement mis un terme à son contrat », a ainsi déclaré David Campbell, dans une lettre, obtenue par ESPN, envoyée à la direction de West Virginia. « Cependant, Coach Huggins ne vous a jamais fait part formellement de sa décision, ni au directeur sportif, ni à quiconque à la direction de l’université. Il semblerait que cette prétendue démission soit très largement basée sur un message du téléphone de la femme de Coach Huggins. »

Bob Huggins menace de porter plainte

Un rebondissement déconcertant, qui soulève de nombreuses interrogations et laisse surtout désormais planer sur le campus de Morgantown le spectre d’un potentiel futur bras de fer juridique entre les deux camps : Bob Huggins, s’il n’est pas réintégré à la tête du programme, entend poursuivre l’université en justice…

Une triste et regrettable situation qui pourrait encore s’envenimer puisque, sans surprise, la direction de West Virginia n’entend évidemment pas rester les bras croisés face aux accusations de son ancien coach.

« L’Université de West Virginia n’acceptera pas la révocation de sa démission par Monsieur Huggins, et ne le réintégrera pas comme entraîneur du programme de basketball masculin » a ainsi répondu Stephanie Taylor, vice-présidente de l’université. « De plus, si Monsieur Huggins ou son avocat tente de laisser entendre publiquement qu’il n’a pas démissionné et qu’il n’a pas pris sa retraite, sachez que l’Université se défendra agressivement contre ces fausses allégations. »

Ambiance… En attendant de connaitre l’issue de cette querelle entre le mythique technicien et son ancienne université, une chose est certaine sur le plan sportif : c’est Josh Eilert, assistant de longue date de Bob Huggins, qui assurera l’intérim et donc une certaine continuité jusqu’à l’intersaison 2024.