NCAA | West Virginia opte pour une solution interne

Pas de surprise à West Virginia, quelques jours près le départ du mythique coach Bob Huggins, arrêté pour conduite en état d’ivresse plus tôt dans le mois et donc « contraint » de présenter sa démission après 16 saisons.

La direction athlétique du programme de Morgantown a en effet annoncé, sans surprise, que les rênes du coaching de l’équipe seront confiées la saison prochaine par intérim à Josh Eilert, assistant dans le staff de Bob Huggins depuis 2007, année de l’arrivée du technicien à la tête des Mountaineers. Un choix motivé par une quête de continuité pour la prochaine campagne, notamment, alors que l’intersaison est déjà bien trop avancée pour entamer maintenant une longue recherche d’un « head coach » à plein temps.

« J’ai échangé avec beaucoup de personnes de la sphère basket ces derniers jours, et ils m’ont aidé à identifier un groupe de candidats » a ainsi déclaré Wren Baker. « Mais finalement, j’en suis arrivé à constater indéniablement qu’il était difficile de démarrer cette recherche à la fin du mois de juin, d’autant que cela desservirait nos joueurs. Cela étant dit, nous reportons notre recherche à la fin de la saison 2023/24. »

Dans de telles circonstances, la mission de Josh Eilert sera probablement seulement d’expédier les affaires courantes, avant une intersaison 2024 qui permettra d’y voir plus clair quant à la direction du programme à plus long terme. D’autant que des interrogations naissent désormais quant à l’effectif de la prochaine campagne, alors que trois joueurs ont déjà intégré le portail des transferts depuis l’annonce du départ de Bob Huggins.

Dont Kerr Kriisa, recrue principale de l’intersaison en provenance d’Arizona, même si le meneur estonien garde la porte ouverte à un retour rapide à Morgantown, si la situation se clarifie… « J’envisage toujours de jouer pour West Virginia, j’attends seulement de connaitre le coach » avait-il en effet déclaré. « J’aimerais y voir plus clair le plus vite possible. »