Signatures, prolongations, échanges… Le résumé complet de la 1ère journée de la free agency 2023

Cet été encore, une centaine de « free agents » se trouvent sur le marché des transferts en NBA, alors que la « free agency » ouvre ce vendredi 30 juin, à minuit heure française. Sur cette page, Basket USA vous propose donc de retrouver toutes les signatures, toutes les prolongations et tous les échanges de l’intersaison 2023.

SIGNATURES

– Fred VanVleet (Rockets) : 130 millions de dollars sur trois ans

– Bruce Brown (Pacers) : 45 millions de dollars sur deux ans

– Dennis Schröder (Raptors) : 26 millions de dollars sur deux ans

– Gabe Vincent (Lakers) : 33 millions de dollars sur trois ans

– Derrick Rose (Grizzlies) : 6.5 millions de dollars sur deux ans

– Seth Curry (Mavericks) : deux ans

– Troy Brown Jr. (Timberwolves) : 8 millions de dollars sur deux ans

– Jevon Carter (Bulls) : 20 millions de dollars sur trois ans

– Josh Richardson (Heat) : 6 millions de dollars sur deux ans

– Joe Ingles (Magic) : 22 millions de dollars sur deux ans

– Yuta Watanabe, Drew Eubanks, Keita Bates-Diop, Chimezie Metu (Suns)

– Cam Reddish (Lakers) : deux ans

– Taurean Prince (Lakers) : 4.5 millions de dollars sur un an

– Shake Milton (Timberwolves) : 10 millions de dollars sur deux ans

– Oshae Brissett (Celtics) : deux ans

PROLONGATIONS

– Kyrie Irving (Mavericks) : 126 millions de dollars sur trois ans

– Draymond Green (Warriors) : 100 millions de dollars sur quatre ans

– Khris Middleton (Bucks) : 102 millions de dollars sur trois ans

– Tyrese Haliburton (Pacers) : 260 millions de dollars sur cinq ans

– Desmond Bane (Grizzlies) : 207 millions de dollars sur cinq ans

– Kristaps Porzingis (Celtics) : 60 millions de dollars sur deux ans

– Kyle Kuzma (Wizards) : 102 millions de dollars sur quatre ans

– Jerami Grant (Blazers) : 160 millions de dollars sur cinq ans

– Cam Johnson (Nets) : 108 millions de dollars sur quatre ans

– Nikola Vucevic (Bulls) : 60 millions de dollars sur trois ans

– Harrison Barnes (Kings) : 54 millions de dollars sur trois ans

– Rui Hachimura (Lakers) : 51 millions de dollars sur trois ans

– Jakob Poeltl (Raptors) : 80 millions de dollars sur quatre ans

– Caris LeVert (Cavaliers) : 32 millions de dollars sur deux ans

– Kevin Love (Heat) : deux ans

– Reggie Jackson (Nuggets) : 10.25 millions de dollars sur deux ans

– DeAndre Jordan (Nuggets) : un an

– Herb Jones (Pelicans) : 54 millions de dollars sur quatre ans

– Coby White (Bulls) : 40 millions de dollars sur trois ans

– Naz Reid (Timberwolves) : 42 millions de dollars sur trois ans

– Damion Lee, Josh Okogie (Suns)

– Tre Jones (Spurs) : 20 millions de dollars sur deux ans

– Trey Lyles (Kings) : 16 millions de dollars sur deux ans

– Nickeil Alexander-Walker (Timberwolves) : 9 millions de dollars sur deux ans

– Julian Champagnie (Spurs) : 12 millions de dollars sur quatre ans

ÉCHANGES

– Victor Oladipo et des futurs tours de Draft partent au Thunder.

– Monte Morris part aux Pistons ; un futur 2e tour de Draft part aux Wizards.

– Joe Harris et deux futurs 2e tour de Draft partent aux Pistons

– Chris Duarte part aux Kings ; plusieurs futurs choix de Draft partent aux Pacers

– Richaun Holmes, Dereck Lively et Olivier-Maxence Prosper partent aux Mavericks ; Davis Bertans et Carson Wallace partent au Thunder ; une trade exception part aux Kings

– John Collins part au Jazz ; Rudy Gay et un futur 2e tour de Draft partent aux Hawks

– Kristaps Porzingis, Marcus Sasser et un futur 1e tour de Draft partent aux Celtics ; Marcus Smart part aux Grizzlies ; Tyus Jones, Danilo Gallinari et Mike Muscala partent aux Wizards

– Chris Paul part aux Warriors ; Jordan Poole, Ryan Rollins, Patrick Baldwin Jr. et deux futurs tours de Draft partent aux Wizards

– Bradley Beal, Jordan Goodwin et Isaiah Todd partent aux Suns ; Chris Paul, Landry Shamet, Bilal Coulibaly et dix futurs tours de Draft partent aux Wizards ; Jarace Walker et deux futurs 2e tours de Draft partent aux Pacers