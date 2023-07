Vasilije Micic rejoint (enfin) OKC !

Après Sasha Vezenkov, c’est maintenant au tour de Vasilije Micic, un autre joueur référencé en Europe, de traverser l’Atlantique et de rejoindre les États-Unis. Plus précisément Oklahoma City, où le Thunder lui offre 23.5 millions de dollars sur les trois prochaines années !

La fin d’un long feuilleton pour le Serbe, avec la franchise qui détenait ses droits depuis bientôt trois ans. Cela faisait en effet de nombreux mois qu’il clamait son envie de tenter sa chance en NBA.

À 29 ans, comme Vasilije Micic n’a plus rien à prouver en Europe (double vainqueur de l’Euroligue, double MVP du Final Four de l’Euroligue, MVP de l’Euroligue…), c’est le bon moment pour lui de partir à la conquête de l’Amérique. Au sein de la jeune équipe du Thunder, il apportera son expérience, son QI basket et sa science offensive sur les postes 1/2, probablement en sortie de banc derrière le duo Josh Giddey – Shai Gilgeous-Alexander.