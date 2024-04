Un contrat d’un an à Brooklyn pour Dennis Smith Jr.

Parvenus à conserver Cam Johnson la veille, les Nets enregistrent maintenant l’arrivée de Dennis Smith Jr, qui s’engage chez eux pour un an, sans doute au minimum salarial.

Il n’aura donc d’autre choix que de faire ses preuves, pour décrocher un meilleur contrat l’été prochain.

Passé par Dallas, New York, Detroit, Portland et plus récemment Charlotte, le joueur de 25 ans vient ainsi densifier le poste de meneur de Brooklyn, derrière Ben Simmons, Spencer Dinwiddie et Patty Mills.

Dennis Smith Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2017-18 DAL 69 30 39.5 31.3 69.4 0.7 3.0 3.8 5.2 2.2 1.0 2.8 0.3 15.2 2018-19 * All Teams 53 29 42.8 32.2 63.5 0.6 2.3 2.9 4.8 2.4 1.3 2.9 0.4 13.6 2018-19 * DAL 32 28 44.0 34.4 69.5 0.6 2.5 3.0 4.3 2.6 1.3 3.1 0.3 12.9 2018-19 * NYK 21 29 41.3 28.9 56.8 0.7 2.1 2.8 5.4 2.2 1.3 2.6 0.4 14.7 2019-20 NYK 34 16 34.1 29.6 50.9 0.6 1.7 2.3 2.9 1.9 0.8 1.7 0.2 5.5 2020-21 * All Teams 23 18 40.0 32.8 73.1 0.5 1.9 2.4 3.4 1.6 1.0 1.1 0.6 6.7 2020-21 * DET 20 20 41.5 35.2 70.0 0.6 2.1 2.7 3.7 1.7 1.0 1.3 0.7 7.3 2020-21 * NYK 3 9 20.0 0.0 83.3 0.0 0.7 0.7 1.0 1.3 1.0 0.3 0.0 3.0 2021-22 POR 37 17 41.8 22.2 65.6 0.5 1.8 2.4 3.6 1.4 1.2 1.4 0.3 5.6 2022-23 CHA 54 26 41.2 21.6 73.6 0.5 2.6 3.1 4.8 2.3 1.4 1.5 0.5 8.8 2023-24 BRK 56 19 43.5 29.4 74.1 0.9 2.0 2.9 3.6 2.2 1.2 1.2 0.2 6.6 Total 326 23 40.7 29.8 67.4 0.7 2.3 3.0 4.2 2.1 1.2 1.9 0.3 9.7

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.