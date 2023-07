Cody Zeller part aux Pelicans

Comme Thomas Bryant a été recruté par le Heat, on imaginait bien que Cody Zeller allait devoir se trouver une nouvelle équipe et son choix s’est finalement arrêté sur les Pelicans. Montant et durée du contrat ? 3.1 millions de dollars sur un an.

Cela offre donc une solution supplémentaire pour Willie Green au poste 5, derrière Jonas Valanciunas.

Joueur de devoir par excellence, l’intérieur de 30 ans vient ainsi combler le vide laissé par les départs de Jaxson Hayes et Willy Hernangomez dans la raquette de New Orleans.

Cody Zeller Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2013-14 CHA 82 17 42.6 0.0 73.0 1.4 2.9 4.3 1.1 2.1 0.5 1.1 0.5 6.0 2014-15 CHA 62 24 46.1 100.0 77.4 1.6 4.3 5.8 1.6 2.5 0.6 1.0 0.8 7.6 2015-16 CHA 73 24 52.9 10.0 75.4 1.9 4.3 6.2 1.0 2.8 0.8 0.9 0.9 8.7 2016-17 CHA 62 28 57.1 0.0 67.9 2.2 4.4 6.5 1.6 3.1 1.0 1.1 0.9 10.3 2017-18 CHA 33 19 54.5 66.7 71.8 2.0 3.3 5.4 0.9 2.5 0.4 1.0 0.6 7.1 2018-19 CHA 49 25 55.1 27.3 78.7 2.2 4.6 6.8 2.1 3.4 0.8 1.3 0.8 10.1 2019-20 CHA 58 23 52.4 24.0 68.2 2.8 4.3 7.1 1.5 2.4 0.7 1.3 0.4 11.1 2020-21 CHA 48 21 55.9 14.3 71.4 2.5 4.4 6.8 1.8 2.5 0.6 1.1 0.4 9.4 2021-22 POR 27 13 56.7 0.0 77.6 1.9 2.8 4.6 0.8 2.1 0.3 0.7 0.2 5.2 2022-23 MIA 15 14 62.7 0.0 68.6 1.7 2.6 4.3 0.7 2.2 0.2 0.9 0.3 6.5 Total 509 22 52.2 21.8 73.0 2.0 3.9 5.9 1.4 2.6 0.6 1.1 0.6 8.5

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.