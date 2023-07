Les Pacers offrent un pont d’or à Tyrese Haliburton !

Éligible à une prolongation à un an de la fin de son contrat rookie, Tyrese Haliburton touche comme attendu le jackpot à Indianapolis. Ainsi, au-delà de re-signer pour cinq ans chez les Pacers, il pourra toucher au maximum la bagatelle de… 260 millions de dollars, en fonction des divers bonus qu’il validera (ou non) lors de ses prochaines saisons !

À 23 ans, le meneur All-Star fait donc sauter la banque et scelle surtout son avenir dans l’Indiana, où il n’a pas tardé à devenir indispensable avec ses qualités au scoring et à la création. Pas un hasard si ses dirigeants en ont fait leur « designated player » (ou « joueur désigné »), en lien avec cette clause spéciale qui permet à une équipe de prolonger un joueur pour cinq ans, et non quatre comme habituellement, dès la fin de son contrat rookie.

Tyrese Haliburton Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2020-21 SAC 58 30 47.2 40.9 85.7 0.7 2.3 3.0 5.3 1.4 1.3 1.6 0.5 13.0 2021-22 * All Teams 77 35 47.3 41.4 84.2 0.8 3.3 4.0 8.2 1.6 1.7 2.6 0.6 15.3 2021-22 * SAC 51 34 45.7 41.3 83.7 0.8 3.1 3.9 7.4 1.4 1.7 2.3 0.7 14.3 2021-22 * IND 26 36 50.2 41.6 84.9 0.9 3.5 4.3 9.6 1.9 1.9 3.2 0.6 17.5 2022-23 IND 56 34 49.0 40.0 87.1 0.6 3.1 3.7 10.5 1.2 1.6 2.5 0.5 20.7 Total 191 33 47.9 40.8 85.7 0.7 2.9 3.6 8.0 1.4 1.6 2.3 0.5 16.2

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.