Desmond Bane grassement prolongé à son tour par Memphis

Comme Tyrese Haliburton quelques minutes avant lui, Desmond Bane décroche aussi le jackpot à un an de la fin de son contrat rookie : 207 millions de dollars sur cinq ans, soit le maximum qu’il pouvait espérer de la part des Grizzlies !

Une juste récompense pour l’une des plus belles surprises de la Draft 2020, qui ne cesse de crever l’écran depuis cette date et qui incarne le futur de Memphis en compagnie de Ja Morant et Jaren Jackson Jr.

Desmond Bane Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2020-21 MEM 68 22 46.9 43.2 81.6 0.5 2.6 3.1 1.7 1.8 0.6 0.9 0.2 9.2 2021-22 MEM 76 30 46.1 43.6 90.3 0.6 3.8 4.4 2.7 2.6 1.2 1.5 0.4 18.2 2022-23 MEM 58 32 47.9 40.8 88.3 0.7 4.3 5.0 4.4 2.6 1.0 2.2 0.4 21.5 Total 202 28 46.9 42.5 88.3 0.6 3.5 4.1 2.9 2.3 0.9 1.5 0.3 16.1

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.