Jalen McDaniels à la relance à Toronto

Après le départ de Fred VanVleet, qui a plongé les Raptors dans l’incertitude, Masai Ujiri tente du mieux qu’il peut de renforcer malgré tout son équipe, et s’en sort pour le moment convenablement. Après Dennis Schroder, recruté pour deux saisons et 26 millions de dollars, le patron des Raptors a ainsi réalisé une deuxième signature cohérente, à un prix raisonnable : celle de Jalen McDaniels, pour deux saisons et 9.3 millions de dollars.

Free agent Jalen McDaniels has agreed to a two-year, $9.3 million deal with the Toronto Raptors, sources tell @TheAthletic @Stadium. — Shams Charania (@ShamsCharania) July 1, 2023

L’ailier de 25 ans prend ainsi ses quartiers dans l’Ontario en quête de nouvelles opportunités, après avoir connu une campagne 2022/23 en demi-teinte. Il y a d’abord eu une première moitié de saison enthousiasmante avec les Hornets (10.6 points, 4.8 rebonds et 2 passes), puis une seconde moitié bien plus anodine, à Philadelphie après son transfert (6.7 points et 3.2 rebonds), en échange de Matisse Thybulle à la « deadline ».

Sur le papier, le frère ainé de Jaden McDaniels n’incarne pas vraiment le profil dont les Raptors ont besoin, à savoir celui d’un shooteur extérieur (même si son 34.5% en carrière est correct). Mais il incarne par contre le profil d’ailier « à la Raptors » sous Masai Ujiri, c’est-à-dire un extérieur grand, long, énergique et bon défenseur.

Dans une équipe de Toronto qui ne sait pas à quoi ressemblera sa saison 2023/24, Jalen McDaniels tient ainsi une bonne opportunité de se relancer, après une fin de campagne frustrante ces derniers mois chez les Sixers.

Jalen McDaniels Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2019-20 CHA 16 18 47.1 37.5 82.4 0.9 3.1 4.1 0.8 2.3 0.5 0.7 0.2 5.6 2020-21 CHA 47 19 46.8 33.3 70.3 1.0 2.6 3.6 1.1 2.0 0.6 1.0 0.4 7.4 2021-22 CHA 55 16 48.4 38.0 73.6 0.7 2.4 3.1 1.1 1.7 0.5 0.7 0.4 6.2 2022-23 * All Teams 80 24 45.5 33.2 84.1 0.8 3.5 4.3 1.6 2.6 1.0 1.2 0.4 9.4 2022-23 * CHA 56 27 44.7 32.2 84.6 0.8 4.0 4.8 2.0 2.8 1.2 1.4 0.5 10.6 2022-23 * PHL 24 18 48.8 40.0 82.4 0.8 2.4 3.2 0.8 2.1 0.7 0.5 0.2 6.7 Total 198 20 46.5 34.5 78.4 0.8 3.0 3.8 1.3 2.2 0.7 0.9 0.4 7.7

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.