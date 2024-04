Fred VanVleet parti, Toronto plonge dans l’incertitude

Une nouvelle fois, les Raptors doivent tourner une page. Après DeMar DeRozan en 2018 et Kyle Lowry en 2021, c’est un troisième joueur emblématique de la franchise au cours de la décennie écoulée, Fred VanVleet, qui a fait ses valises, cette nuit, quittant ainsi le club de Toronto après une belle aventure de sept saisons.

Mais à l’inverse des deux anciennes gloires du club évoquées plus haut, « FVV » n’a lui pas été transféré. Il est parti de son plein gré, choisissant sans surprise la sécurité financière et un énorme contrat de 130 millions de dollars sur trois saisons avec les Rockets, le plus rémunérateur jamais signé par un joueur non-drafté. En somme, une fois de plus, le natif de Rockford a « parié sur lui-même », et les Raptors ne pouvaient tout simplement rien y faire.

Sauf que désormais, la franchise canadienne est dans le flou. Elle l’était déjà depuis la fin de sa triste campagne 2022/23, mais elle l’est encore plus, maintenant que son meneur titulaire est parti. Bien sûr, ne pas surpayer Fred VanVleet était objectivement le bon choix de la part de Masai Ujiri, mais la signature de Dennis Schroder pour le remplacer ne suffira pas à combler le vide que le joueur, 8e meilleur scoreur et 4e meilleur passeur de l’histoire de la franchise de Toronto, va laisser sur le poste. D’autant que l’Allemand, pour le moment, se le partage avec le seul Malachi Flynn…

Gary Trent Jr. et Jakob Poeltl, quelles places à l’avenir ?

La première soirée de la « free agency » n’a pas été non plus complètement amère pour les Raptors : Jakob Poeltl a prolongé pour quatre saisons et 80 millions de dollars, et Gary Trent Jr, selon Bleacher Report, va également prochainement parapher une prolongation de contrat, après avoir activé sa « player option » (18.5 millions de dollars) avant la Draft.

Des décisions logiques concernant deux joueurs encore jeunes (27 ans pour le pivot et 24 ans pour l’arrière), mais qui n’éclaircissent pas pour autant davantage l’avenir de la franchise, qui à ce jour n’a pas de direction définie…

Si « GTJ », par son jeune âge et son poste plus « facile » à intégrer dans n’importe quel projet, est sans aucun doute un joueur avec lequel le club envisage son avenir, il est sûrement moins évident de penser la même chose pour le pivot autrichien. L’ancien Spur avait fait part avant l’ouverture du marché de sa réticence à s’engager à Toronto dans un processus de restructuration / reconstruction. Sauf qu’entre-temps, Fred VanVleet est parti, et les Raptors, qui étaient finalement « obligés » de prolonger Jakob Poeltl pour « sauver » son transfert (qui pour rappel leur a coûté leur premier tour de la Draft 2024), se retrouvent dans une position encore plus inconfortable…

Un chantier demeure : le tir extérieur

Autre point inquiétant de l’intersaison de Toronto, encore plus tangible : leurs graves maux dans l’exercice du tir extérieur, qui n’ont pas été encore totalement adressés.

Avant-dernier de la ligue dans ce domaine cette saison (33.5% de réussite), le club de Toronto a bien recruté le shooteur Gradey Dick via la Draft (40.3% sur quasiment 6 tirs par match avec Kansas cette saison), et a conservé Gary Trent Jr. (38.4% sur 6.3 tirs par match en carrière). Mais Fred VanVleet est parti (37.3% sur 6.4 tirs par match en carrière), et il a été remplacé par Dennis Schroder, un joueur qui tourne à 34% en carrière derrière l’arc…

En toute logique, Masai Ujiri devrait donc porter son attention vers des shooteurs extérieurs ces prochains jours, pour éviter de revivre, comme cette saison, les mêmes soirées trop souvent indigentes en attaque. En cela, le retour d’Otto Porter Jr. (39.7% sur 3.3 tirs par match en carrière), qui avait activé sa « player option » dès le mois d’avril après avoir joué seulement 8 matchs cette saison, devrait être un sacré renfort. Tout comme pourrait l’être Terence Davis, que le club pourrait faire revenir, capable d’épauler derrière l’arc (36.6% sur 4 tirs par match en carrière).

Pascal Siakam, seule option pour manoeuvrer à Toronto ?

Avec un effectif à ce jour quasiment inchangé, et même devrait-on dire diminué après le départ (pas qualitativement remplacé) de leur meneur titulaire, les Raptors semblent ainsi partis pour stagner.

Une place dans le ventre mou qui ne mène nulle part, d’autant que Pascal Siakam entre dans sa dernière année de contrat, tout comme potentiellement OG Anunoby, s’il décline l’an prochain sa « player option » pour la saison 2024/25. Il existe donc un scénario dans lequel les deux joueurs quittent Toronto l’été prochain pour un meilleur horizon sportif, ce qui laisserait le club complètement démuni, et face à l’obligation de reconstruire.

Mais comment démarrer une reconstruction sans les outils pour le faire ? Car pour rappel, les Raptors ne possèdent pas leur premier tour de la Draft 2024, envoyé vers San Antonio en février dernier (protégé Top 6), dans le cadre de l’échange de Jakob Poeltl… Une épine de plus dans les pattes des Raptors, qui accumulent.

Le constat n’est pas glorieux, et laisse alors penser que les Raptors n’ont finalement qu’une seule option cet été, pour éviter le purgatoire vers lequel ils semblent se diriger la saison prochaine : transférer Pascal Siakam, dont la cote est très importante sur le marché des transferts, pour récupérer des « assets » (choix de Draft, jeunes joueurs…) en retour, et ainsi démarrer un vrai nouveau projet. En d’autres termes, casser l’effectif actuel, accepter de perdre beaucoup de matchs la saison prochaine pour ainsi tenter de conserver leur choix du premier tour de la Draft 2024, protégé dans le Top 6.

Car si on ne doute pas que « Spicy P » est attaché à son club de toujours et souhaitera sans doute y prolonger à l’été 2024, il faut aussi, et surtout, se demander si c’est le bon choix pour les Raptors à terme. Après la fin du chapitre VanVleet cet été, peut-être est-il en effet l’heure de clore également le chapitre Siakam, et accepter que l’ère actuelle, radieuse par le passé mais aujourd’hui plus poussive, est terminée, et doit laisser place à l’ère Scottie Barnes.