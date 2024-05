On pouvait s’y attendre, compte tenu de son opération du pied qui l’a éloigné dès janvier pour toute la saison. Otto Porter Jr. a bel et bien décidé de rempiler pour un an avec les Raptors. Le champion NBA 2022 a accepté la « player option » de 6.3 millions de dollars dont il bénéficiait dans son contrat pour 2023/24.

Champion avec les Warriors il y a un an, l’ailier de bientôt 30 ans n’a disputé que 8 petites rencontres avec les Raptors cette saison, pour 5.5 points, 2.4 rebonds et 1.4 interception de moyenne. Bien loin de ce qu’il pouvait apporter chez les Warriors il y a encore un an, où il était parvenu à relancer sa carrière après quelques années galères.

Une intersaison mouvementée à Toronto

Dans l’immédiat, les Raptors vont chercher un remplaçant à Nick Nurse, coupé la semaine dernière. Puis ensuite, ils attendront les décisions de plusieurs « free agents », dont Fred VanVleet. Mais avec Porter Jr, Toronto s’assure déjà la présence d’un septième joueur pour la saison prochaine. Sont déjà sous contrat : Pascal Siakam, OG Anunoby, Scottie Barnes, Chris Boucher, Precious Achiuwa et Christian Koloko.

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.